Retroceso, reforma constitucional

Ante la amenaza del Ejecutivo federal de realizar modificaciones a la Constitución si el Poder Judicial declara inconstitucional su reforma eléctrica, especialistas consideraron que esto sería un retroceso para México.

"Si quieren matar el mercado eléctrico mayorista y matar toda la reforma, la forma correcta de hacerlo es cambiar la Constitución, y le pueden regresar el monopolio a la CFE. Yo creo que una nacionalización de la industria eléctrica es un retroceso para el país, creo que no es camino correcto, no es lo moderno, es tratar de regresar a los años setentas", advirtió David Madero, consultor de temas energéticos.

Además, dijo, sería necesario ver qué pasaría con los contratos vigentes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó a los jueces y magistrados luego de que su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) fue suspendida provisionalmente, a un día de su entrada en vigor.

Julia Romero, consejera electa en González Calvillo, estimó que, para consolidar un cambio constitucional, el Ejecutivo federal no cuenta con los números necesarios para que el Congreso lo apruebe.

"No le alcanza sólo con Morena para aprobar una reforma constitucional, porque necesita una mayoría calificada de ambas cámaras, y tan sólo en senadores votaron en contra 42 por ciento. No tiene los números, necesitaría pactar con la oposición para tener las dos terceras partes de las cámaras, no hay forma de que ahorita se apruebe una reforma constitucional si la oposición no lo permite", destacó.

Para Rosanety Barrios, la reforma constitucional significa regresar a las empresas a un modelo de negocios del siglo anterior.

"Él cree que acabar con la reforma es acabar con la corrupción. México, para salir de la megacrisis, necesita mucha más energía con precios eficientes y de calidad para cumplir con las reglas globales para atraer más inversiones", dijo.

"Si el Gobierno no tiene dinero, acceso a tecnología, las empresas del estado no son eficientes ¿Quién va a invertir?", señaló.

COMPROMISOS AMBIENTALES

En medio de la discusión entre el sector privado y el gobierno por la reforma y adiciones a la Ley de la Industria Eléctrica, que incluye el uso de energías contaminantes, el encargado de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Economía, Alfredo González Reyes, afirmó que el Gobierno tiene compromisos ambientales internacionales que cumplir.

Hay que cuidar "no rebasar esos límites o recortes de emisiones a que nos hemos comprometido con la comunidad internacional", explicó.

El representante de la dependencia afirmó que "en términos de metas ambientales, es importante tener en cuenta que esta es una discusión que se está teniendo ahorita, la Ley de la Industria Eléctrica es una discusión entre poderes y es importante dejar que nuestras instituciones que están bien armadas lo procesen".

Comentó que además de que México es parte de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno tiene otros compromisos en materia ambiental como la ratificación de las metas del Acuerdo de París, y la ley de cambio climático, en el que se comprometió a reducir emisiones contaminantes.

Hay que ver "cuáles son los sectores, cuáles son las actividades que componen la emisión de gases de efecto invernadero, y ver qué hacemos en esos ámbitos, aquí hay acción pública, privada y social comprometidas, entonces al movernos al cumplimiento de los objetivos, se debe pensar qué se está haciendo".

Por otra parte, dijo que para ver los efectos que tuvo la pandemia en el nivel de bienestar de los mexicanos hay que esperar todavía por lo menos al próximo año.

Para poder saber de manera certera cuáles fueron las afectaciones que hubo sobre los ingresos, igualdad, entre otros aspectos "vamos a tener que esperar a la siguiente medición en muchos ámbitos para ver qué es lo que ha pasado" con la pandemia, lo que se verá en el 2022.

Retroceso

