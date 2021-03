'No debemos olvidar lo que pasó en Allende'

Hoy jueves se cumplen diez años de los hechos violentos ocurridos en la región Norte de Coahuila, particularmente en el municipio de Allende, donde durante los días 18, 19 y 20 de marzo de 2011, integrantes del crimen organizado realizaron una serie de hechos que derivó en la desaparición y muerte de decenas de personas.

Por ello, hoy jueves en punto de las 10 de la mañana se llevará a cabo una ceremonia en el obelisco que se instaló en la entrada al municipio de Allende como memorial por los desaparecidos.

A 10 años de distancia, Antero Alberto Alvarado Saldívar, presidente municipal de Allende, dio a conocer que participará en la ceremonia junto con las organizaciones de la sociedad civil de familias de personas desaparecidas, quienes han invitado a los alcaldes de la región de los Cinco Manantiales.

"El tema más importante es la no repetición y la verdad, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer con la sociedad y ese es el mensaje más claro, que no debemos olvidar lo que nos pasó y que debemos estar muy unidos y muy fuertes para seguir enfrentado todos los retos como sociedad", indicó el alcalde.

Alvarado Saldívar recordó que hace dos años estuvo en Allende Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien encabezó, junto con Miguel Ángel Riquelme Solís, una ceremonia de disculpa pública a familiares de personas desaparecidas en el municipio de Allende por hechos ocurridos en marzo de 2011.