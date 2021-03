Cuauhtémoc Blanco agradece festejos de Henry Martín

Cuauhtémoc Blanco, a través de un video, agradeció los festejos que realizó Henry Martín en el clásico nacional, donde el América goleó 3-0 al Guadalajara.

"Esto es para agradecerle a Henry por esos festejos. Me da mucha emoción recordarlos, son momentos muy padres de nosotros como jugadores", dijo el gobernador de Morelos.

Pero como americanista que fue y es, no dejó de mandar un mensaje al chiverío: "No hay que hablar antes de los Clásicos, porque te callan la boquita. Todo hay que demostrarlo en el campo con responsabilidad. Me voy contento y feliz porque América ganó 3-0 y esos festejos que me recuerdan muchos goles que metí en el América".

Y habló de cómo nacieron algunas de sus celebraciones y de cómo fue criticado cuando festejó "orinando de perrito".