Vicente Rojo, artista, escultor, pintor, diseñador, dibujante, editor, promotor cultural, murió este miércoles. El pasado 15 de marzo había cumplido 89 años. Fue protagonista del movimiento artístico de la Ruptura, que marcó distancia con la Escuela Mexicana de Pintura.

Dibujos en la infancia, esculturas y carteles de cine en la adolescencia fueron los primeros acercamientos de Vicente Rojo al arte. Aquellas creaciones se dieron cuando todavía vivía en España, en los años 30 y 40 del siglo pasado. Para 1949, cuando llegó a México, de manera natural se introdujo en los mundos del diseño, las publicaciones, el arte, las editoriales y los suplementos culturales hasta convertirse en uno de los más grandes artistas del siglo XX y del presente en México y el mundo, autor de una vasta obra abstracta, constituida por series, enriquecida con alfabetos, caligrafías y geometrías, colores y texturas que tomó prestados de la naturaleza.

Nació en 1932 Barcelona, y fue –pese a que no le gustaba llamarse así– artista, uno de los más grandes en la historia de México. "Yo tengo totalmente un habla mexicana, a pesar de que no he perdido mi acentito. Soy mexicano desde que llegué; al día siguiente dije: 'Yo de aquí no me muevo''', decía el artista.

Fue también uno de los protagonistas del movimiento artístico de la Ruptura que marcó distancia con la Escuela Mexicana de Pintura, fue autor de portadas de libros como "Cien años de soledad" y "Bajo el volcán"; diseñó periódicos y revistas, y de dibujos, esculturas, carteles, diseños, pinturas, grabados.

Fue protagonista de la historia cultural de México, como creador, como editor, diseñador. Su obra nutrió la obra de otros, desarrolló proyectos; dio sus creaciones a museos, centros culturales, espacios públicos.

Vicente Rojo, un creador prolífico

Rojo fue cofundador de la Editorial Era, miembro de El Colegio Nacional, Premio Nacional de Ciencias y Artes; fue Creador Emérito por el Sistema Nacional de Creadores de Arte en 1993; en 1998 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Su primera exposición individual tuvo lugar en 1957, de esa época viene su primera serie, "Señales"; otras series que creó fueron "Negaciones", "Recuerdos" y "México bajo la lluvia".

"Escenarios" es la serie que ha venido realizando desde el comienzo de la década de los noventa y la conforman subseries como "Paseo de San Juan", "Pirámides y volcanes", "Códices abiertos", "Escenario primitivo", "Escenario urbano", "Volcanes construidos", entre otras. Jardines era la serie que había comenzado a explorar hace dos años: “Jardín urbano”, al exterior del Museo Kaluz, en el centro de la Ciudad de México, fue una de las últimas creaciones.

Vicente Rojo realizó más de cien exposiciones individuales, entre México, España, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Panamá, Alemania, entre otros países. En la Ciudad de México presentó exposiciones retrospectivas en el Museo Universitario de Ciencias y Arte (1973), Museo de Arte Carrillo Gil (1990), en el Museo de Arte Moderno (1981 y 1996); y en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Escrito / Pintado (2015).

Los últimos proyectos de Vicente Rojo

Una de sus últimas muestras, fue en El Colegio Nacional, una exposición homenaje a su padre, que posteriormente se presentó en Veracruz.

El artista preparaba las esculturas para el Memorial en San Ildefonso dedicado al premio Nobel de Literatura, Octavio Paz y a su esposa, Marie-Jo.

Fallece Vicente Rojo, uno de los grandes artistas plásticos mexicanos contemporáneos. Cómplice de tantas causas con Carlos Monsiváis y otros creadores. Descanse en Paz. Un abrazo a sus seres queridos. pic.twitter.com/kAfbsijBjl — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) March 18, 2021