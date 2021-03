Justifica Canal Once dichos de AMLO sobre José Ramón Cossío

El Canal Once fue duramente criticado en redes sociales luego de que durante en la transmisión vespertina de su noticiero del lunes, dedicara más de dos minutos a las decisiones "polémicas" de las que formó parte el hoy ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío Díaz, y quien recientemente se ha mostrado adverso a las decisiones y declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su espacio, Leticia Carbajal presentó una cápsula donde se recogieron decisiones en las que el ministro tuvo voz en su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los señalamientos del presidente López Obrador, dijo la conductora, están basados en hechos que generaron gran indignación en la opinión pública. Entre los que incluyeron el rol de Cossío Díaz en los casos de la guardería ABC, Florence Cassez, la llamada Ley Televisa, Juchitán y Atenco.

La recopilación de estos eventos generó molestia entre los usuarios pues, según reclamaron, el video del canal estatal parece generar una opinión adversa al ministro en retiro.

"El canal público del Estado mexicano convertido en altavoz de fobias gubernamentales. Ya no es Once Noticias sino Pravda Propaganda pagada con nuestros impuestos. Una vergüenza", consideró la escritora y politóloga Denise Dresser.

La cápsula, presentada el lunes, fue transmitida luego de que Cossío Díaz indicara ese mismo día que era "muy desafortunado que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilice la tribuna para denostar a un juez en funciones", esto tras las acusaciones que desde la conferencia matutina del mandatario se hicieron en contra del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió amparos para frenar la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Sobre Gómez Fierro el Presidente pidió una investigación al Consejo de la Judicatura Federal por la actuación del juez, pues señaló que esta suspensión se dio de manera veloz "y se cumplió como pocas veces de que la justicia tiene que ser expedita; fue vía rápida".

No obstante, el mandatario federal aprovechó para cargar contra el ministro en retiro y dijo que formaba parte de un grupo jurídico cercano al empresario Claudio X. González para oponerse a las obras que su gobierno pretende emprender para "la transformación del país".

"Entre ellos se encuentra también el exministro José Ramón Cossío quien cuando estuvo en funciones en el poder judicial legalizó injusticias grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades", dijo en su conferencia.

En entrevista, el ministro en retiro respondió a las acusaciones del presidente López Obrador al decir que lo señalado por éste era incorrecto, ya que él pertenece a diferentes despachos.

"De verdad no existe esta vinculación con los despachos, yo pertenezco a distintas barras, colegios, en fin, a distintas asociaciones profesionales y académicas, ahí he externado mis opiniones, pero no son opiniones propiamente de carácter jurídico, entonces, sí considero francamente que esto es excesivo", afirmó.

Además, expresó su admiración al juez Juan Pablo Gómez Fierro quien, dijo, le parece honesto e inteligente, pero consideró que ante los adjetivos lanzados por el presidente, debería ser el Consejo de la Judicatura Federal la instancia encargada de defender a su funcionario.

Y, en relación a la respuesta emitida por el ministro presidente Arturo Zaldívar, al titular del Ejecutivo federal, Cossío Díaz opinó que es la postura que se esperaba desde el viernes pasado cuando el presidente López Obrador anunció que solicitaría revisar al juez Gómez Fierro.