Continuará SFP defensa de sanción impuesta a revista Nexos

Luego que un tribunal administrativo concedió una suspensión a las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) -inhabilitación de dos años y multa de casi un millón de pesos- contra la revista Nexos por haber presentado presuntamente información falsa en una adjudicación, la dependencia federal informó que continuará la defensa de la sanción impuesta a esa empresa editorial.

En un comunicado, la SFP señaló que la suspensión concedida por la Sala Decimotercera Regional Metropolitana del TFJA es únicamente una medida cautelar que no juzga el fondo del asunto ni emite ninguna resolución sobre la inhabilitación y la multa impuesta.

"Por tal razón, resulta falso señalar que el tribunal ya haya resuelto a favor de la empresa sancionada", indicó.

Detalló que dentro del proceso de defensa jurídica, la Función Pública ha señalado al TFJA la relevancia de cumplir con la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece que debe negarse la suspensión a la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de licitación o para celebrar contratos públicos, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución.

"La Función Pública reitera que, como en todos los casos, en estricto apego a sus obligaciones y atribuciones, actúa de forma imparcial y objetiva, con la consigna de 'nada ni nadie por encima de la ley', por lo cual continuará la defensa de esta resolución administrativa a través de los mecanismos jurídicos correspondientes", agregó.

El pasado 20 de agosto del 2020, la SFP informó que determinó que la editorial Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V., había violado la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público al presentar información falsa en una adjudicación directa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2018.

En el documento, la SFP señaló que el Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS condujo la investigación sobre el contrato de difusión de la campaña institucional "Chécate-mídete-muévete", que fue realizada a partir de una denuncia de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos del propio Instituto.

Con base en esto, la SFP inhabilitó a la empresa Nexos y ordenó que deberían de "abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha moral, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de dos años".

Ante ello, escritores, investigadores, columnistas, periodistas y lectores, manifestaron su solidaridad al difundirse la inhabilitación y el pago de la multa de 999 mil pesos.

Héctor Aguilar Camín, director de Nexos, manifestó entonces que si bien no califica de una vendetta la decisión de la SFP de inhabilitar por dos años e imponerle una multa de 900 mil pesos a la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura S.A de C.V, las sanciones son una ofensiva burocrática contra la libertad de expresión.

"No una vendetta porque nosotros no hemos hecho nada de lo que alguien, y menos este gobierno, tenga que vengarse, nos parece una ofensiva burocrática con una marcada intención política sobre una revista, pero también sobre una atmósfera de libertad de expresión, me parece un síntoma de que hay un gobierno incómodo con la libertad de expresión que hay en el país", afirmó Aguilar Camín.