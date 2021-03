Solicitan destitución de David Colmenares, titular de Auditoría Superior

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados presentó, este miércoles, formalmente ante la Junta de Coordinación Política, la solicitud de destitución del auditor Superior de la Federación, David Colmenares por hacer un uso faccioso de ese órgano autónomo, pero que depende del Palacio Legislativo de San Lázaro.

En conferencia de prensa, el vicecoordinador de la bancada del PT, Gerardo Fernández Noroña, dijo que esta solicitud de remoción obedece a la manera en que manejó el tema, no sólo del Aeropuerto Felipe Ángeles, sino de otros más que han revisado integrantes de la Cuarta Transformación.

Indicó que se acredita mala fe, o dolo, pues no se puede cometer un error de ese tamaño, con cálculos duplicados sobre el impacto económico que tuvo, según Fernández Noroña, sobre el aeropuerto Felipe Ángeles, pero en realidad, la polémica se generó por el sobrecosto que proyectó por la no construcción del Aeropuerto de Texcoco.

"Nosotros hemos decidido, en este momento se está ingresando la solicitud formal para que en la sesión de la próxima reunión, de la próxima semana de la Junta de Coordinación Política se tome este tema y se agende para una sesión de la Cámara de Diputados.

"A diferencia de otros funcionarios de diferentes órganos del Estado mexicano, el Auditor Superior de la Federación no se prevé en la ley un procedimiento especial. Esto es, no se tiene que proceder un desafuero, no se tiene que proceder a un juicio político, a un juicio de procedencia", dijo Fernández Noroña.

Además, justificó esta solicitud, pues no hay ninguna instancia que tenga que preparar, previamente la destitución, y dijo que es sólo la sesión correspondiente de la Cámara de Diputados y, por lo tanto, la Junta de Coordinación Política tendrá que hacerse cargo de esa tarea, porque, pues, "no es nada más que llegue al pleno y ya el asunto, sino que se organice el expediente, se acuerde la forma en que se procederá, se discuta por el pleno y por mayoría se determine la permanencia o no del auditor Superior de la Federación".

"Desde que se dio a conocer el supuesto error de este funcionario, el Partido del Trabajo planteó en la Junta de Coordinación Política la remoción del funcionario y ahí, nuestro compañero Pablo Gómez, comentó justo esto, que no había un procedimiento, pero que sí debería presentarse formalmente el pliego acusatorio, que lo hemos hecho formalmente el día de hoy", agregó el petista.

Agregó que no lo habían presentado antes porque esperaban la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que se llevó a cabo este miércoles, que era una reunión de procesamiento político de varios temas que, siendo jurídicos, tienen un fuerte componente político, como es la remoción del auditor Superior de la Federación.

Cabe recordar que el pasado 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación, en sus informes individuales de la Cuenta Pública 2019, consideró que la no construcción del Aeropuerto de Texcoco, costó más de mil 331 millones de pesos; y por esto, se inconformó el presidente López Obrador y pidió una investigación a la Auditoría para revisar los cálculos.

"El Partido del Trabajo se solicita la remoción, lamentablemente, de un paisano, que desde que el Presidente de la República le dio la confianza, nosotros, o al menos yo de manera muy personal, como diputada federal de Oaxaca, inmediatamente me vino a la menta que iban a traicionar al Presidente de la República.

"Porque conocemos la carrera del auditor, ha sido priista toda su vida, pero además de toda la información que nos han mandado, es que tiene a todo su equipo de priistas, de panistas, de la vieja guardia que representa la corrupción y que por eso ha estado actuando en contra de esta Cuarta Transformación", consideró la diputada petista, Margarita García.

De manera paralela, Fernández Noroña también pidió que ya sesiones la Subcomisión de Examen Previo, para que desahogue la solicitud de juicio político que presentaron contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova y el consejero electoral, Ciro Murayama.