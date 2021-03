Establecen Grupo de Trabajo para crear reforma fiscal en México

Este miércoles quedó instalado el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, que tendrá la labor de que el próximo 15 de agosto entregue una reforma fiscal, que sin crear nuevos impuestos, ni aumentar los actuales, mejore los ingresos y los gastos de los gobiernos municipales, estatales y Federal, y quitar la dinámica de un sistema fiscal regresivo donde la clase media y la gente pobre siempre cooperan.

El presidente de este grupo de trabajo, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) adelantó que habrá una mayor progresividad, una mayor vigilancia del gasto; así como la regulación de nuevos actores regulados fiscalmente como es el comercio electrónico y la nueva recaudación que dejará la legalización de la marihuana y se busca financiar un nuevo sistema de salud, educativo, inversión e infraestructura.

Este grupo de trabajo estará conformado por un Consejo Asesor integrado por el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, el INEGI, el Coneval, la UNAM, la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros, y buscará dejar el proyecto de reforma para que la 65 Legislatura, que llegará a partir del 1° de septiembre, las apruebe antes de la aprobación del próximo Paquete Económico del 2022.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas (PAN), dijo estar de acuerdo con muchos de sus compañeros, pero exigió, que estos grupos de trabajo, sean técnicos y sin echarle ideología, porque se va a echar a perder todo y pidió quitarse esos lastres que no los han dejado avanzar en los temas realmente importantes. Y pidió revisar la fórmula porque no se les está regresando a los estados ni a los municipios el recurso que se genera allá y se está centralizando el recurso.

"Tenemos que ser muy claros que el ingreso se tiene que revisar porque no podemos matar la gallina de los huevos de oro. Tenemos que poner incentivos a los que generan riqueza en nuestro país y a los que generan empleo, porque no es cierto que el gobierno ni empleo, ni recursos, el gobierno administra. (…) Estamos cambiando las reglas del juego de los inversionistas a medio camino, y ahí está la Reforma Energética que se tienen que ir los inversionistas a los tribunales para poder seguir trabajando en nuestro país. No podemos pensar a corto plazo, tenemos que dar certidumbre y tenemos que decirle a los inversionistas nacionales y extranjeros porque México es un país global y tenemos que pensar en una globalización, no podemos pensar en quedarnos fuera del mundo", dijo Patricia Terrazas.

La expresidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas se congratuló de la instalación de este grupo de trabajo y consideró que en cada debate del Paquete Económico se hace evidente una reflexión de una reforma hacendaria, y ahora la pandemia evidencio la necesidad de atender asuntos rezagados como un seguro de desempleo, Ingreso Básico Universal, del Ingreso Mínimo Vital, pensiones y el sistema de salud. Además el tema educativo y las brecha tecnológica, así como la violencia contra las mujeres.

"Las clases medias siempre son los que al final del día terminan absorbiendo mucho de las precariedades del propio Estado. Pagamos impuestos para tener la educación pública, pero no hay las universidades públicas el acceso para todos, pagamos impuestos para tener calles, pero las calles siguen estando en mal estado. Pagamos impuestos para tener servicios de salud de calidad, pero no hay tales y finalmente, como yo comenté el tema de género", dijo Laura Rojas.

El presidente de la Comisión de Economía, el priista Fernando Galindo celebró la presentación de este grupo de trabajo, pues dijo que es un tema pendiente que no se ha querido entrar a fondo en las discusiones de los paquetes económicos de los años anteriores y recordó que año con año han manifestado que hay un riesgo importante en las finanzas públicas porque las participaciones y aportaciones de los estados y municipios, no están acordes con el nivel del ingreso que hemos venido teniendo en los últimos años.

"¿Y eso a qué nos ha llevado? A que haya un incremento significativo en los requerimientos financieros del gobierno, es decir, hemos tenido que usar, como Estado mexicano, el patrimonio ahorrado en los fideicomisos y en los fondos de estabilización, porque el gasto no está de acuerdo con el nivel de ingresos", dijo el priista.

Asimismo, el vicecoordinador del PT, Benjamín Robles criticó a los diputados de oposición porque hay quien escupe para el cielo y le cae, y dijo que desde hace meses, él señaló que era un error que los gobernadores golpistas, que querían separar una parte del país y crear su propia República.

Benjamín Robles pidió, que en marco de una reforma hacendaria, se revisen los errores del pasado, de los que no hablan, como que en los estados no hubo transparencia, ni rendición de cuentas. "Retomemos y no caigamos en los ejercicios de convenciones nacionales del pasado, necesitamos garantizar que haya trasparencia en el ejercicio de los recursos públicos".

El diputado del PRD, Antonio Ortega dijo que él no celebra la instalación de este grupo de trabajo, pero sería un error dejar la plaza en manos de la mayoría de Morena, y adelantó que le preocupan los términos de la convocatoria y acusó que las finanzas públicas del gobierno federal están en crisis, déficit en el 2019 de 270 mil millones de pesos; déficit en el 2020 de casi 400 mil millones de pesos de ingresos, y todo indica que en el 2021 superaremos los déficit de los primeros dos años de la administración del Presidente López Obrador.

"Ninguna reforma fiscal tendrá éxito, ninguna convocatoria a una Convención Nacional Hacendaria es factible sin la participación de los tres niveles y sin que se manifiesten los intereses de los tres niveles de gobierno que tienen que ver, en muchos casos, con un tema: La mejor distribución de los recursos públicos (…) Tanto que critican el "Pacto por México"; pero la reforma fiscal del "Pacto por México" hizo que los ingresos de la Federación crecieran del 10.3% a más del 19%. Sin esa reforma fiscal no sé qué hubiera pasado con el gobierno de (Enrique) Peña Nieto, y no sé qué sería de este país sin el aumento de las finanzas públicas", dijo el perredista.