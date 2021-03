Técnica de niño para evitar 'berrinche' de su hermano se vuelve viral

Fue la propia madre de los niños quien compartió a través de su cuenta en Twitter (@Ashleyoutloud), el momento en que su hijo más grande consigue tranquilizar al menor antes de que éste estallara en llanto.

"Mi hijo de cuatro años estaba a punto de tener una rabieta completa y mi hijo de seis lo ayudó a controlar su respiración para que pudiera calmarse... Yo diría que lo estoy haciendo muy bien", escribió la mujer en el tuit donde adjunto el video que muestra a sus dos pequeños.

Además, la madre dijo que la razón del 'berrinche' fue porque el más pequeño quería continuar jugando con la consola de Nintendo, sin embargo, el hermano mayor intervino para evitar la rabieta con ejercicios de respiración.

My four year old was about to have a whole tantrum and my 6 year old helped him manage his breathing so he could calm down.... I’d say I’m doing freaking alright pic.twitter.com/wkGYPn0H4a