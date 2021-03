Así fue el intento de robo a la casa de Juan Gabriel en Torreón

El pasado sábado 13 de marzo, dos ladrones se metieron a robar a una de las casas de Juan Gabriel ubicada en la Colonia Torreón Jardín. Gracias a una llamada que hizo un vecino a la policía, los amantes de lo ajeno fueron capturados.

Silvia Urquidi, quien fuera amiga del llamado “Divo de Juárez” y en varias ocasiones ha asegurado que de manera legal es dueña de varias propiedades de éste, habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de cómo ocurrió el atraco y aprovechó para recordar el amor que el intérprete de Querida sentía por la Comarca Lagunera.

“Esa casa está en la calle Orquídeas y está amueblada, está a mi nombre. La otra casa está justo detrás, en la calle Petunias, pero esa ya la estoy vendiendo como terreno por que está muy deteriorada. Estos ladrones entraron el sábado, fue de día, gracias a un vecino que denunció los agarraron, a uno adentro y al otro afuera”, detalló.

Silvia externó que aunque los individuos afortunadamente no lograron llevarse nada, vandalizaron la propiedad y aseguró que posiblemente se encontraban bajo los efectos de algún estupefaciente.

“Me dice Toño, el que me cuida la casa, que los amantes de lo ajeno entraron de día y tenían todo guardado en maletas, esperando a que llegara la noche para poderse ir. Robaron el cableado, quitaron los abanicos de techo, destrozaron los sillones e incluso defecaron en las alfombras”.

Pero, ¿cómo fue que entraron? Ante esta incógnita, Urquidi informó que los sujetos lo hicieron por la casa de la calle Petunias, ya que está conectada a la de Orquídeas.

“Hace dos años fui a ver qué estaba pasando con las casas, incluso me acompañó un medio de comunicación nacional. Jesús Salas –quien también fue amigo de “Juanga”- me decía que todo estaba en orden, hasta que fui y me topé con que la casa de Petunias estaba toda destruida, por eso la tengo ya en venta como terreno, porque no vale ya como casa; la casa esa tiene una reja muy chica, entonces por ahí ingresaron y lograron llegar hasta la de Orquídeas”, dijo.

Vía telefónica, Silvia lamentó que ese intento de robo hubiera ocurrido en La Laguna de Coahuila y más en ese sector residencial.

“Me da mucha tristeza que esto esté pasando en Torreón y más en esa colonia que se supone cuenta con seguridad privada que no es gratis porque uno paga, además de que los servicios son muy caros”, dijo Urquidi, quien reafirmó que cuenta con las escrituras de ambos hogares, “papelito habla”, añadió.

En cuanto a los lazos que unían a Juan Gabriel con La Laguna, Silvia dijo que eran bastantes y para prueba están dichas casas.

“Alberto Aguilar, antes que nada se consideraba norteño. Claro que Alberto quería mucho a la Comarca Lagunera, acuérdense que Laura Salas -madre de los hijos de Juan Gabriel- nació en Torreón. Además, Alberto Vázquez (quien vive en la Comarca ahora) le vendió unas hectáreas a Juan Gabriel”.

Por otro lado, Silvia Urquidi externó que se encuentra preparando un libro en el que explicará su relación con Alberto Aguilera.

“Yo no fui manager de Juan Gabriel, fui su amiga y quien le ayudó con sus problemas legales, sobre todo los del fisco. Yo voy a hablar en ese libro de todas las personas que lo engañaron porque él era muy desprendido con el dinero y además no quería él saber nada de cómo se manejaban las cosas”.