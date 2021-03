Hombre con autismo pide a sus potenciales empleadores ‘darle una oportunidad’

Ryan Lowry, de 20 años, tiene autismo, así que ha escrito una carta a sus posibles empleadores, pudiéndoles que le ‘den una oportunidad’, sin prejuicios.

La carta de este chico de Leesburg, Virginia, fue compartida en la red para encontrar empleo, LinkedIn, el mes pasado, reporta el New York Post.

“Me doy cuenta de que alguien como tú tendrá que arriesgarse conmigo. No aprendo como lo hace la gente típica. Necesitaría un mentor que me enseñe, pero aprendo rápido, una vez que lo explicas, lo entiendo. Prometo que si me contrata y me enseña, se alegrará de haberlo hecho", escribió Ryan.

Lowry agregó que también es "muy bueno con la tecnología", "talentoso para las matemáticas" y tiene "un sentido del humor único".

Jim Lambert, director de ventas médicas, fue uno de los que quedaron impresionados con Lowry. “Cada persona en LinkedIn ha sido contratada por al menos una persona que se arriesgó con él o ella. Me encanta tu carta, actitud y autoconciencia. . . Una empresa tendrá más éxito contigo en su equipo", escribió él.

Gracias a su sinceridad, el joven recibió varias respuestas y unas 2 mil invitaciones para conectarse en la red profesional, de forma que su perfil debió ser deshabilitado temporalmente, por el gran tráfico que generó su carta.

"Ryan es capaz de tanto", dijo su padre, Rob Lowry, a ‘Today’. "El objetivo aquí para Ryan es la independencia. "Somos cautelosamente optimistas. Mi esperanza era que hiciera algunas conexiones. Pensé, todo lo que necesitamos es una persona", agrega.