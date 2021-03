Reforma eléctrica, de interés nacional no de ambición de 'fifís': AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el tema de la reforma a la Ley de la Industria eléctrica es de interés nacional, no de "malandros o fifís", por lo continuará con su propuesta de fortalecer a la CFE y acabar con la corrupción.

"Es un asunto de interés nacional, no de, con todo respeto, la ambición de malandros y fifís, vamos a continuar con esto y ofrecemos disculpa, por lo que estamos haciendo, porque si no todos vamos a pagar muy caro por la corrupción y vamos a heredar un país desecho, no, tenemos que entregar buenas cuentas… y vale más que se vayan acostumbrando, porque somos muy perseverantes".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, insistió en que propondrá una reforma constitucional si se declara ilegal la reforma a la ley de la Industria Eléctrica, aunque se requieren dos terceras partes para su aprobación, porque eso lo va a decidir el pueblo.

"Además que bien que vienen elecciones porque por eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, para seguir manteniendo privilegios y el régimen de corrupción, nada más que el pueblo es sabio, es un pueblo con instinto certero, sabe lo que sucede, por más campañas que haya".