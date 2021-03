Mujer llama a la policía para ‘denunciar’ el atuendo de su vecina

Rovi Wade asegura en un video compartido en TikTok que su vecina llamó a la policía para reportarla, porque no le gustó la ropa que usaba y se dijo ‘ofendida’ por el atuendo que calificó como ‘inapropiado.’

El clip no tardó en hacerse viral y cuenta ya con más 11 millones de vistas, detalla el diario Mirror.

“Estoy vestida. A ella simplemente no le gusta mi estilo”, se le oye decir a la joven al que supuestamente es el oficial de policía, hablando sobre la vecina, la denunciante.

En la grabación, Rovi aparece con unos shorts, un top, una gargantilla y una peluca negra; vestimenta que dice usa para filmar videos, no en su rutina diaria. “Básicamente, lo que pasó fue que estaba afuera, filmando, estaba bailando en la calle y simplemente me lo estaba pasando bien haciendo lo mío. Estábamos siendo muy respetuosos, no estábamos en el camino de nadie, realmente no había nadie afuera para vernos. Y luego estábamos parados en la acera, viendo algunas imágenes que acabábamos de filmar y mi vecina sale y dice: Sé que probablemente ustedes estén haciendo esto por su negocio, pero esto es inapropiado, tengo hijos”, cuenta Rovi.