Youtuber casi pierde el ojo al ser mordido por una serpiente

Nick Bishop, de 32 años, se encontraba grabando en el Parque Nacional Everglades, de Florida, EUA, según detalla The Sun, donde encontró una serpiente de aproximadamente un metro de largo que decidió mostrarla a su audiencia.

Tal como se aprecia en el video difundido en redes, el reptil ataca repentinamente a Nick mientras éste la sostiene, mordiéndolo a escasos centímetros de su ojo derecho.

"Me está masticando", dice Nick en el video para después bromear con lo sucedido mientras corre sangre en su rostro a causa de la mordida, "Bueno, a eso lo llamamos un poco de amor".

Bishop comentó también que 'sabía que la serpiente iba a atacar', pero que 'no pensó que lo haría contra su cara'.

"Por lo general, no me grabo a mí mismo y esta es una de las razones principales. Accidentes como este suceden, pero tengo suerte. Podría haber sido mucho peor".

ufff...

Snake wrangler Nick Bishop, 32, from Los Angeles is bitten by three-foot python.#Viral @LovePower_page @ViralPosts5 @AnimalsWorId #LosAngeles @GMA pic.twitter.com/rt9Mu9B3ni