Los indiscretos subagentes aún se preguntan cuál fue la metodología, el resultado y dónde están las encuestas que el partido de moda, Morena, supuestamente realizó para elegir a sus candidatos en los 15 estados donde se juegan las gubernaturas en el proceso electoral del próximo 6 de junio y en los que, pese a la fuerte polémica generada, ha logrado imponer… Digo, elegir por la vía de la consulta a los suspirantes. Ahí están los ejemplos de Guerrero con Félix Salgado Macedonio y en Campeche con Layda Sansores. La decisión ha logrado abrir una brecha entre los mandamases del partido en el poder, ya que los escándalos en algunos casos podrían pasarles factura a los suspirantes a las alcaldías y diputaciones de las provincias de Coahuila y Durango, algunos que no saben cómo salir a pedir el voto cuando les pidan una postura sobre los impresentables candidatos.

A decir de los subagentes, en los próximos días la Comisión Nacional de Elecciones se puede sacar de la manga, en el caso de Torreón, "la encuesta" a favor del ex "hooligan" panista Luis Fernando Salazar, dejando enojados a los otros 1,357 suspirantes a la candidatura. Como el tiempo apremia, pues solo faltan ocho días para el periodo de registros, por lo que ya varios aseguran que esto favorecerá al diputado con licencia para recibir "el dedazo".

***

Nuestros subagentes, disfrazados de contador enredado, nos reportan que en grave situación quedó el Municipio de Torreón al incumplir el plazo para solventar las observaciones que por más de 300 millones de pesillos le hizo la Auditoría Superior del Estado, al municipio y a los organismos descentralizados Simas, Pensiones y Hospital Municipal, SIMV y el IMPLAN, entre otros, con referencia a las cuentas públicas del año 2019. Dicen las lenguas viperinas que corresponden a un año muy polémico, justo cuando renunció por "motivos personales" el extesorero municipal Jaime Hernán Sirgo, pero que en realidad lo hizo a causa de los fuertes problemas que tuvo con algunos familiares directos del entonces alcalde, por lo que mejor decidió poner tierra de por medio y no involucrarse en lo que ahora sale a la luz. El meollo de todo: el amplio tema de las obras otorgadas por adjudicación directa y dividida en montos menores para no tener que hacer licitaciones públicas; empresas "consentidas" con contratos y más contratos, pero lo grave no es la calidad de los trabajos, sino las cuentas. En los corrillos municipales hay preocupación al respecto, al igual que al interior de lo que queda del blanquiazul, porque temen que más "travesurillas" de estas salgan en las próximas semanas, más por los tiempos electorales que por un afán de transparencia.

***

Infiltrados en las filas de lo que queda del Partido Acción Nacional, los subagentes nos comentan que ya desesperado porque nomás no halla cómo "cuajar" las candidaturas a las alcaldías en la mayoría de los municipios de Coahuila, pues logró unir a los grupos panistas de las regiones, pero en su contra, el presidente de los blanquiazules, Jesús de León Tello, sigue con su mismo discurso en cuanto al "hubiera": Y si se hubiera enjuiciado a los Moreira, y si hubiera mayoría panista en el Congreso del Estado actualmente... Don Chuy arremetió esta semana contra la creación en la provincia de una nueva Secretaría de Inversiones Público-Privadas, que va a generar más deuda y de paso le va a cargar la mano a la nómina estatal, lo que nadie le informó al exdiputado y presidente del PAN es que la provincia cuenta con una Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado, cuyo reglamento fue aprobado en la anterior legislatura, por cierto, con el voto panista. Por lo pronto, para algunos "ipecos" la creación de esta secretaría es buen síntoma, claro, siempre y cuando no vaya a tener un inoperante titular como las carteras de Infraestructura, Medio Ambiente, Cultura, Deportes o Educación.

***

Aunque afortunadamente en Coahuila no han ocurrido casos, por las dudas crecientes que se han manifestado en varios países, dicen las malas lenguas que para pasarle las cuentas a los británicos por el despecho del Brexit, sobre la vacuna anti-COVID-19 del laboratorio AstraZeneca, su efectividad y posibles efectos colaterales, como la trombosis, nuestros subagentes, disfrazados de hielera a baja temperatura, nos informan que el "góber" epidemiólogo y virólogo de la provincia de Coahuila, Miguel Riquelme, ha sostenido reuniones frecuentes con las dependencias del sector salud para estar al pendiente, ya que en los estados donde han ocurrido incidentes, como Pilatos, el Gobierno federal se ha lavado las manos y ha buscado endosarle la bronca a las entidades. Si bien la ayuda del Gobierno del Estado y los Municipios sigue siendo rechazada por los Servidores de la Nación y funcionarios federales, que a pesar de que se hace todo lo posible, no logran correrlos de los centros de vacunación para que dejen trabajar al personal de salud, el interés no es asunto menor, ya que el pasado 14 de febrero en Coahuila se recibieron 20 mil 298 dosis de este biológico para la primera aplicación a adultos mayores, que de por sí andaba lenta. Por lo pronto, se tiene el registro preciso de las vacunas recibidas de Pfizer, las de AstraZeneca y el 7 de marzo las primeras 17 mil 840 de Sinovac, que ésas sí han generado dudas entre los galenos de la Organización Mundial de la Salud por la reticencia de China de compartir sus resultados con el resto del mundo, o como dirían los antiguos adversarios del imperio celeste, por hacerse pasar como policías chinos; como dijo el ranchero: "por anuncios no paramos".

Hablando de don Miguel, nuestros subagentes nos informaron que anduvo de gira artística… Perdón, de visita de supervisión de la seguridad y operatividad de la zona fronteriza de la provincia, ahora que los indicadores de seguridad en lo general se muestran a la baja. Los subagentes nos reportan que la visita a Eagle Pass, Texas fue para establecer un nuevo esquema de cooperación bilateral para la inspección simultánea de mercancías por parte de las autoridades aduaneras de ambos países con el fin de que el proceso de cruce sea más rápido. El cruce de por lo menos 24 trenes diarios cargados de autopartes automotrices y equipos de línea blanca de exportación estaban haciendo "apetecibles" las rutas de trenes para la delincuencia organizada, lo mismo para el paso de migrantes en los lomos de los vagones en situación por de más arriesgada.

***

Y continuando con los temas electorales, los que se acordaron de que existía Torreón fueron los secretarios estatales de Coahuila, quienes pese a ser fin de semana largo realizaron "reuniones" con grupos sociales. Una de las que no salen de Saltillo sino en épocas de elecciones es la zarina de la cultura Sofía García Camil, quien pese a tener en el completo olvido a la cultura lagunera se sacó como por arte de magia un "tendedero" de poesía con la comunidad LGBTIQ+, aunque no para promover la literatura; mientras que Francisco Saracho Navarro, jefazo precisamente de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, utilizó las instalaciones del Centro de Convenciones para "analizar" el avance de los programas para mejorar nuestro desempeño y evaluando los beneficios que otorga la tarjeta de #LaMeraMera. Y es que dicen los malpensados que la sorpresa de la visita de estos funcionarios es más que nada para aceitar la máquina de votos en favor del candidato a la presidencia de Torreón por parte del tricolor Román Alberto Cepeda, y por ello su visita oficiosa. Aunque aquí la duda surge: ¿y a ellos para qué?, lo que tiene desconcertados a jefes de estructura local, pues se sienten utilizados por los secretarios para pararse el cuello ante su jefe, el inquilino del Palacio Rosa; aunque en medio de la promoción de candidatos los que se la pasaron bromeando fueron los militantes priistas, quienes se preguntaron si doña Sofía les pediría el voto a los cuatro que logró juntar a favor del morenista Javier Guerrero, como ha hecho al menos en las dos últimas elecciones.