Señalado de tráfico de pornografía deja candidatura

Humberto Santos Ramírez renunció a sus aspiraciones para contender por la candidatura a la diputación local del distrito electoral 10 Mixe-Choápam por el partido Morena, tras las acusaciones en su contra que lo señalan como el creador del chat "Sierra XXX", en el que se difundían imágenes de mujeres indígenas de la región Mixe de Oaxaca.

Declaró que la decisión la tomó a partir de las amenazas que han surgido contra su familia y contra su equipo de trabajo; sobre las cuales, dijo, procederá penalmente. Además, manifestó que en este momento no es pertinente confrontarse con el movimiento feminista; seguirá, puntualizó, por la vía legal y penal hasta demostrar que no tiene ninguna relación con ninguno de los hechos que se le imputan.

Los señalamientos en contra de Santos Ramírez propiciaron que decenas de mujeres y colectivos feministas exigieran a Morena que no le otorgara a él la candidatura a la diputación local por el distrito electoral 10 de Oaxaca con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixe.

Previo al desistimiento a sus aspiraciones políticas, negó responder directamente sobre si creó o no el chat denominado "Sierra XXX", porque insistió en que eso lo tendrán que determinar las autoridades correspondientes, lo anterior tras asegurar que no existí ni grupo ni víctimas, pese a que se documentó que una de ellas cuenta con medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

"Nosotros ni hemos creado ni hemos tenido un grupo de chat que se dedique a traficar, subir desnudos de mujeres. Eso es lo que nosotros vamos a demostrar en la vía de la legalidad", dijo.

"En los términos legales", apuntó, "estoy seguro que si yo desisto, el día de mañana a los medios les va a dejar de interesar mi caso porque el objetivo probablemente ya se haya cumplido; sin embargo, tenemos bien clarito que esto legalmente tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, y quiero permitirme para pelear legalmente o limpiar el nombre mío que han manchado", declaró.

Santos Ramírez reiteró que la parte más importante de su decisión de renunciar a sus aspiraciones por la candidatura es por su familia; él, dijo, podría seguir hasta las últimas consecuencias, pero también es responsable de la seguridad de su familia.

Al momento de la entrevista, el aspirante dijo que aún no había comentado su decisión con la dirigencia estatal de su partido. Sostuvo que su decisión está firme, al tiempo que insistió que existe un "golpeteo" contra él, su equipo, su familia y contra el mismo partido.

Añadió que es posible que para Morena sea más fácil desentenderse de su caso "porque suficientes problemas hay por todos lados".

Cuestionado sobre si su decisión de no competir en las próximas elecciones es definitiva, respondió: "nosotros somos gente de palabra cuando tomamos una decisión"

"Si a mí me ponen en la encuesta yo la gano, sin problema; sin embargo, entiendo todo lo que va a venir en consecuencia, entiendo a qué tipo de ataques van a recurrir, tenemos información confidencial de cómo están planeando y actuando, y no quiero distraerme, porque mi aspiración para llegar a la legislatura era para hacer trabajo, no para estarme defendiendo de este tipo de temas".

De la misma forma, abundo que en no es pertinente que un movimiento feminista se confronte con ellos, porque deben darse la oportunidad de demostrar qué representa cada uno.

"Debemos darnos la oportunidad de demostrarnos que representamos cada uno de nosotros y es parte de que lo vamos a realizar en los próximos tiempos. Vamos a estar demostrando que representamos nosotros, qué representan las mujeres de la región y cómo trabajamos con las mujeres de la región, y en su momento verán que nosotros no éramos el enemigo", dijo.

Humberto Santos, no obstante, puntualizó que el que haya desistido de sus aspiraciones políticas no significa que haya renunciado a su proyecto político ni al trabajo que realizan en la región, y adelantó que ahora buscarán a qué persona o político apoyarán para que obtenga la candidatura.

UN LOGRO DE LAS MUJERES

Yásnaya Aguilar Gil, lingüista y una de las mujeres firmantes del documento donde se exigía no postular a Santos, explicó que no existe ni un reconocimiento ni disculpa, pero que es indudable que esto se logró a través de las denuncias de muchas mujeres.

"Es lo mínimo que podía hacer. Hace falta una reflexión colectiva de los hombres que participaron y no denunciaron, sobre todo cuando el machismo se combina con poder y con los partidos".

Sobre las declaraciones de Santos, en el sentido que niega haber creado el chat sexual, la lingüista puntualiza que ya es reprobable el simple hecho de que exista un chat llamado Sierra XXX con la petición de mandar imágenes pornográficas de mujeres mixes, aunque el exprecandidato asegure que nunca envió alguna.