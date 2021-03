Rechaza Tránsito en Gómez Palacio aglomeraciones en Caravana de la Primavera

La Dirección de Tránsito Municipal de Gómez Palacio confirmó que al menos una semana antes recibió un oficio solicitando apoyo vial y vigilancia con motivo del evento de la Caravana de la Primavera. Recordaron que al menos en Gómez Palacio no hubo aglutinamientos durante su paso por el bulevar Miguel Alemán.

El titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio, Jorge Antonio Paredes, declaró que al igual que a esta dirección se le solicita apoyo vial para dar seguimiento a protestas, manifestaciones, marchas de colectivos para exigir justicia así como algunos eventos de escuelas, se brindó también apoyo a esta caravana que, dijo la autoridad, no tuvo tanto poder de convocatoria entre un público espectador en La Laguna de Durango como en otros municipios.

El comandante Paredes indicó que el oficio que recibió fue firmado por Juan Antonio Ayala Esparza de una Asociación de Autos Deportivos una semana antes.

"La verdad, a lo mucho, había unas 15 personas reunidas, queremos dejar claro que no hubo aglomeraciones, me parece que a lo mejor no tuvo tanta difusión ese evento de este lado", dijo.

Como se informó con oportunidad, se generó una polémica en La Laguna de Coahuila por la Caravana de la Primavera 2021 que se realizó el pasado lunes por la autorización del recorrido vehicular que inició el 15 de marzo en el avión Francisco Sarabia de Lerdo a las 10:00 de la mañana, pasó por el bulevar Miguel Alemán en Gómez Palacio, llegó al puente plateado para cruzar a Torreón por la Ramos Arizpe, luego tomó la avenida Juárez hasta la Cuauhtémoc, se dirigieron hacia la Bravo y finalizaron en el recorrido en el Bosque Venustiano Carranza.

En años anteriores, participaban más de 200 carros alegóricos adornados con flores en la caravana y en esta ocasión fueron cerca de 100.

También se dijo que los participantes en la caravana deberían utilizar cubrebocas y no deberían bajarse de los carros alegóricos. También que no se tendría baile en la meta del evento con la intención de evitar aglomeraciones.

Voceros del Gobierno de Durango dijeron que en este orden de Gobierno nadie solicitó permiso para realizar este evento y que es a los Municipios a los que corresponde dar seguimiento a las disposiciones estatales en materia de sana distancia.