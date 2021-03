Sombreros, gorras y demás

¿Un sombrero es un gorro? No, no es lo mismo. El sombrero no vuela pero tiene alas. Por lo menos tiene una… un ala. El gorro es sólo una pieza redonda de tela o de "punto" que sirve para cubrir la cabeza, según la definición que da el Diccionario de la Lengua Española, pero el gorro no tiene ala.

Y el sombrero se llama así porque da sombra. ¡Claro! No sé por qué, pero nunca me había puesto a pensar en eso. Cuando se necesita que haya sombra en la cabeza, pues se pone uno un sombrero y así evita que los rayos del sol hagan el efecto de un "quemacocos". El ala de un sombrero puede ser angosta o ancha, o en algunos casos, como el del sombrero de charro, es muy ancha y por lo tanto muy poco práctica, pero así se usa y nosotros los mexicanos cuando vemos a alguien portando ese tipo de sombrero, nos sentimos muy orgullosos de nuestro país y de sus costumbres. La forma femenina del gorro pues es una gorra y la diferencia con él es que la gorra tiene visera. Cuidado, no se confunda visera con la víscera. La visera es como un ala parcial, recortada, que sirve para resguardar la vista del usuario, para que no le caigan los rayos del sol o de alguna otra fuente de luz sobre los ojos, porque puede lastimarlos o por lo menos impedir que tenga una visión clara. La víscera es un órgano interno de nuestro cuerpo o del de los animales. El corazón, el hígado, el páncreas y los intestinos son vísceras y se dice de una persona que es muy visceral cuando actúa impulsivamente, como si actuara por los estímulos en sus vísceras y sin pensar ni razonar mucho sus acciones. Sombreros hay de muchos tipos que se usan según la necesidad. Aparte del sombrero charro, existe el sombrero vaquero dentro del cual hay una gran variedad de estilos. Está el sombrero cordobés que es de fieltro, de copa baja y de ala ancha y que es el favorito de los aficionados a la fiesta de los toros. Hay el sombrero hongo también llamado bombín, que tiene copa en forma de media esfera y el sombrero "de copa" que es el que usa el mago para sacar de él mascadas, conejos y otras chucherías. También está el sombrero de jipijapa y el pamela que son de paja tejida para hombre y mujer, respectivamente, pero el que más me llama la atención es el sombrero Panamá porque no es fabricado en ese país centroamericano sino en Ecuador. De hecho, el panamá es un tipo de jipijapa porque es precisamente Jipijapa una de las ciudades ecuatorianas donde se fabrica, además, claro, de Montecristi, que es otra ciudad en la que se fabrica. El panamá auténtico es un producto artesanal y los maestros tejedores que los hacen pueden tardar hasta más de ocho meses en fabricar uno de ellos. Son tan famosos estos sombreros como los dueños de las cabezas que ha cubierto. Humphrey Bogart, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt son solo algunos de ellos. Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. ME PREGUNTA: Claudia Muñoz:¿Existe la palabra "genofilia"? En el libro de Gabriel García Márquez viene esa palabra. LE RESPONDO: Hay muchas palabras compuestas que no vienen en el Diccionario y sin embargo existen. Es el caso de genofilia, la cual, por sus raíces deducimos que se refiere a "Exagerado apego a sus orígenes". Un genófilo puede ser una persona demasiado involucrada con sus antepasados o con el lugar donde nació, por ejemplo. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Con todos los avances que hay en materia de trasplantes, todavía los especialistas no han sido capaces de hacer de tripas corazón.