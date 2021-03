Sin mejora para negocios en capital

Ante la ampliación de horarios y aforo al exterior en restaurantes, la reapertura de establecimientos como boliches, casinos de apuestas y la reconversión de bares y antros como restaurantes, el sector restaurantero consideró que no habrá un gran cambio para ellos, pues todavía hay una gran restricción en los aforos.

"Qué bueno que les permitan abrir, vamos regresando poco a poco a una normalidad; en el caso de los bares y antros no es fácil adaptarse, porque muchos no tienen espacios con luz e incluso no tienen cocina, así que no les resuelve su problema real, y con la apertura de otros establecimientos realmente no hay afectación ni mejora para nosotros, porque seguimos muy restringidos", indicó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Francisco Fernández Alonso.

El gobierno de la Ciudad de México informó que a partir del lunes 15 de marzo, se amplió el horario al aire libre hasta las 23:00 horas, con 30% de aforo y un máximo de seis comensales por mesa; mientras que hasta las 20:00 horas está permitido en interiores, también con 30% de aforo, ante ello, Fernández Alonso consideró que se necesita más apertura.

"Para nosotros, mientras el aforo siga restringido, habrá muchos restaurantes que seguirán viviendo en esta crisis durante la pandemia, porque por más que sigan abriendo, tienen dos alternativas: o siguen sufriendo o algunos dejan de hacer caso a la Canirac o a las autoridades, que es el problema", explicó.

Fernández Alonso refirió que la ampliación de horario y aforos ha servido de mucho para el sector; sin embargo, 40% de los 90 mil restaurantes no tienen la posibilidad de instalarse al aire libre.

A casi un año de que inició la emergencia sanitaria por COVID-19 en la Ciudad de México, el presidente de la Canirac comentó que 15% de sus agremiados, que son establecimientos pequeños, medianos y grandes, alrededor de 13 mil 500, ya cerraron permanentemente, pues no hubo apoyo total de las autoridades.

"Hubo ayudas que fueron por debajo de lo que necesitamos, hubo comunicación, pero siempre se quedaron muy por debajo", dijo.