Pareja de estudiantes se comprometen en la universidad y son expulsados

Los hechos que fueron registrados en la Universidad de Lahore, en el estado de Punyab, muestran a la joven de rodillas frente a su novio con un ramo de flores para proponerle matrimonio, mientras otros estudiantes los rodean y aplauden cuando estos sellan su compromiso con un abrazo.

Sin embargo, las autoridades de la universidad no tuvieron la misma respuesta que el alumnado, pues consideran que las acciones de la pareja 'violaron las normas de la institución', por lo que eran acreedores a una 'infracción'.

University of Lahore administration purportedly expelled Hadiqa and Shehryar from university for publicly going for marriage proposal & momentary display of affection. University says both students violated code of conduct and committed gross misconduct in the university. pic.twitter.com/MDIVJ4Mk9U