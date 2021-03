Joven hace su tesis profesional sobre la muerte de su perrito

Un joven peruano, estudiante de la carera de Psicología, ha cautivado al público gracias a que como tema de sus tesis profesional, abordó la muerte de su mascota y el proceso de duelo que ha tenido que enfrentar.

Su nombre es Walter Pequeño Salas, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), quien compartió a través de su perfil en Facebook su trabajo con el que busca obtener su título profesional, 'Experiencia subjetiva sobre el proceso de duelo frente a la pérdida de una mascota'.

"Tal como su nombre lo indica, decidí investigar la experiencia de duelo que muchos hemos atravesado al perder a nuestro compañero animal. La idea nació cuando perdí a mi mejor amigo. El Capitán Morgan se fue de mi vida dejando un gran vacío en mí, que ninguna otra persona ni mascota podría llenar", agregó en su publicación.

Según comenta Pequeño Salas, la muerte de su 'Capitán Morgan' fue un golpe duro en su vida y aunque había personas que le decían que 'sólo se trataba de un perro', él quiso analizar el proceso psicológico que representa la muerte de una mascota, no sólo en su vida, sino en la de muchas personas que pasan por situaciones similares.

"Poco a poco fui dándole forma a la idea, viendo otros casos de personas que perdían a sus mascotas e indagando en lo que sentían, cómo algunos podían reconocer abiertamente su duelo y otros preferían vivirlo en silencio. Así fue que se me ocurrió hacer esta tesis, no fue sencillo, es un tema pionero en el país y que casi no se ha trabajado a nivel de Latinoamérica, pero acepté el reto y los resultados valieron totalmente la pena", detalló Walter, adjuntando una fotografía de él junto a 'Capitán Morgan' y su tesis.