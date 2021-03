Siete recomendables películas para los amantes de los autos y la velocidad

Películas llenas de adrenalina hay muchas, pero cuando se trata específicamente de automóviles, el cine tiene una grata variedad para los amantes de la velocidad.

Dramas, cintas de acción y hasta documentales, la oferta es variada y para todos los gustos, gracias a que los autos, los conductores y el camino por el que transitan, son el principal hilo conductor narrativo.

Ford vs Ferrari

Drama galardonado gracias a grandiosas actuaciones, la historia se centra en la dupla entre Carroll Shelby y el conductor Ken Miles, ante el reto de crear un auto de carreras que derroque al Ferrari.

Rush

Trata de la rivalidad en la pista, y fuera de ella, entre los pilotos de Fórmula 1, el inglés James Hunt y el austriaco Niki Lauda, en la década de 1970. Ilustrativa pero además entretenido drama.

Driven

Una cinta de acción con su dosis de drama, que funciona porque se divierte con el concepto. Aquí un experimentado piloto de carreras, funge como mentor de un prometedor nuevo talento.

Death Race

Parte distopía crítica de la sociedad del espectáculo y parte cinta de acción, sigue a un hombre que lucha por su libertad, aceptando participar en competencias de carreras organizadas en la prisión.

Days of thunder

Dirigida por Tony Scott y protagonizada por Nicole Kidman y Tom Cruise, la historia gira alrededor de un piloto osado que se va abriendo camino en el competitivo mundo de las carreras de autos.

The Fast and the Furious

La saga siempre ha sido un espectáculo de acción, pero mientras crece en ficción con cada nueva entrega, la primera es un drama simple con bases claras, las carreras clandestinas de autos.

Senna

Documental bien recibido por la crítica, retrata la vida personal y profesional del piloto brasileño de Fórmula 1, Ayrton Senna, con una aproximación íntima, como de la cobertura mediática de su éxito.