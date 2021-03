Familia comparte extraña imagen tomada en la habitación de los niños

Tory McKenzie, compartió recientemente en redes sociales la inquietante imagen de una figura extraña parada junto a las cunas de sus nietos.

Según cuenta, tras poner a los niños a dormir, la abuela, que estaba a cargo de cuidarlos, oía a Amber, de dos años, decirle a algo ‘que se fuera’.

Días después, revisando el metraje de la cámara de video colocada en la habitación donde también duerme el otro nieto, un bebé de 7 meses de edad, la familia descubrió una figura parada en medio de la habitación, que dicen parece tener cuernos y garras, detalla el diario Mirror.

“Todo el mundo estaba dormido, así que no podía haber sido mi hijo o su pareja. Todavía tenemos fotos de él allí y no se parece en nada. Sé que es algo sobrenatural. Ryan [su hijo] ha sacado a los niños de su habitación y los ha llevado a otra. No les ha pasado nada malo todavía, pero es el hecho de que podría”, cuenta Tory, quien asegura que la imagen no fue editada.