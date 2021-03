Negociación con EUA para recibir vacunas antiCOVID va muy bien: Ebrard

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró esta mañana que la negociación con el gobierno de Estados Unidos para recibir vacunas contra el COVID-19 "va muy bien" y manifestó que está optimista.

En conferencia de prensa matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller evitó dar detalles de la llegada de estas dosis, pues indicó que por órdenes del presidente no se hará hasta que se tenga una fecha concreta.

"Me dijo el presidente que no informemos salvo que tengamos la fecha. Entonces la negociación con Estados Unidos, que se derivó de la conversación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Biden va muy bien, pero los detalles no los daré hasta que estén terminados.

"Pero soy optimista, señor presidente, que vamos bien", agregó en Palacio Nacional.