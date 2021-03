Avioneta impacta contra camioneta y provoca accidente mortal

El niño viajaba junto a una mujer en un automóvil cuando una avioneta monomotor Beechcraft Bonanza que acababa de despegar del aeropuerto de North Perry cayó a tierra y, tras colisionar con el auto, se incendió.

Partes de la aeronave quedaron esparcidas en las inmediaciones de un vecindario colindante con el aeropuerto North Perry, de la ciudad de Pembroke Pine, unas 23 millas (37 kilómetros) al norte de Miami.

Los dos ocupantes de la avioneta murieron en el lugar del impacto y la mujer y el niño fueron trasladados al Memorial Regional Hospital, del condado de Broward.

Funcionarios de la Administración Federal de Aviación (FAA) indicaron que el avión monomotor se estrelló poco después del despegue del aeropuerto y anunciaron que investigarán el suceso con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

