Jugador de hockey muere tras recibir golpe con disco en la cabeza

El jugador, Timur Faizutdínov, de 19 años, recibió el golpe el pasado 12 de marzo en un partido de la liga juvenil de hockey disputado en la ciudad de Yaroslavl.

El capitán del Dinamo fue atendido con urgencia en la misma pista de hielo y hospitalizado sin conocimiento en cuidados intensivos con pronóstico grave, pero los médicos no pudieron salvar su vida.

19-year-old MHK Dynamo St. Petersburg defenseman, Timur Faizutdinov, took a puck to the head vs. Loko Yaroslavl and is currently fighting for his life at the hospital. He's played 183 games for the Junior club and was named the captain at the start of the season. pic.twitter.com/oQ9vpZUUct