UN INSECTO QUE INSPIRA

La libélula es un animalito que siempre me ha llamado la atención, desde que éramos chiquillos y les decíamos caballetes. Me acordé de aquel chiste de la libélula macho que desilusionado le dice a su pareja:"¿Cómo que esta noche no, mi vida? ¡Si nosotros sólo vivimos 24 horas!"

La libélula es un insecto de cuerpo alargado y alas estrechas y grandes. Su nombre es epiceno, lo que quiere decir que es común para ambos sexos. No hay libélulos, sino libélulas hembras y libélulas machos.

La libélula vive en charcos y en la orilla de ríos y arroyos. Se caracteriza porque es carnívora y es muy voraz. A pesar de lo frágil y esbelto de su cuerpecillo, la libélula se come todo lo que puede, aunque usted, tranquilo, porque su platillo cotidiano favorito no es la carne humana sino una gran cantidad de insectos más débiles y pequeños que ellos/ellas.

Pero lo más interesante para nosotros es su nombre. Libélula es una palabra hermosa y musical, como una canción de cuna. De hecho en inglés la canción de cuna es lullaby que se pronuncia 'lolabay' y cuando la diceuno parece que está cantando dulcemente, ¿o no? Por sus tres eles, decir libélula es como cantar alguna tonadilla:la, la, la.

Cuando era niño la libélula me llamaba la atención porque la imaginaba como un pequeño avioncito que vuela con movimientos rápidos y nerviosos, y siempre muy derechito.

Precisamente su nombre proviene de esa cualidad: la de volar siempre horizontalmente, porque libella en latín significa regla o nivel y se refiere a ese instrumento que usan los albañiles que tiene un tubito de vidrio con agua y una burbuja que sirve para encontrar la línea perfectamente horizontal, de manera que la pared que están construyendo no les vaya a salir chueca y luego vaya a suceder que se les caiga el edificio.

El vocablo latino libella a su vez, es un diminutivo de libra que en latín se refiere a una balanza y eso es precisamente lo que la libélula parece, una especie de balancita y si se fija usted cuando vea una volando, verá que lo hace siempre conservando la horizontal, y que casi nunca se inclina a un lado u otro como sus hermanos grandotes, los aviones que dan vuelta inclinándose dramáticamente, causando el terror de algunos de sus ocupantes sobre todo cuando son primerizos en cuanto a vuelos aéreos.

Con su figura grácil y sus dobles alas reticulares (o sea, en forma de una pequeña red) con su cuerpo largo y esbelto de colores tornasolados brillantes y con sus profundos ojos enormes, la libélula ha sido inspiración de canciones, de poesías, de argumentos para películas y obras de teatroy su hechizo puede resumirse en una frase poética que alguien dijo:

"Soñador es aquel que sigue confundiendo a las libélulas con hadas"

ME PREGUNTA: Óscar Torres Carrizales: Creo que sé lo que significa la palabra "regatear" pero escuché la palabra "regate". Esa no la conozco, ¿usted sabe qué es?

LE RESPONDO: Regate es un movimiento rápido que se hace hurtando (desviando) el cuerpo hacia un lado u otro.En el fútbol y otros deportes, el regate es una finta que hace el jugador para no dejarse arrebatar el balón.

