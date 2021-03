Defiende gobernador de Tamaulipas resultados en informe de gobierno

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que los resultados obtenidos en los casi cinco años de su administración, "confirman que Tamaulipas pasó de las promesas a los hechos".

En un mensaje que ofreció en el Polyforum Victoria, luego de presentar su 5º Informe de Gobierno, afirmó que los mexicanos han despertado en contra de los abusos del poder central y que no claudicará ni bajará la guardia ante los ataques recibidos por defender los intereses de las familias tamaulipecas.

"Recordemos que el despertar de muchos pueblos, ha surgido como respuesta a los abusos del poder central. México no está dispuesto a más abusos de quien no respeta la división de poderes, que no respeta las libertades y que busca desestabilizar gobiernos y tomar decisiones contrarias a la soberanía y libertad de los estados, tratando de pasar por encima de la voluntad de un gobierno legítimo", señaló.

En su mensaje dirigido a la sociedad, García Cabeza de Vaca destacó que Tamaulipas ha logrado importantes avances en materia de seguridad, competitividad, atracción de inversiones, transparencia, producción de energía, generación de empleos, infraestructura y combate a la pandemia.

Reconoció al Sistema DIF Tamaulipas, calificado por el Sistema Nacional como el organismo con los mejores programas sociales, así como a su esposa, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, evaluada como la presidenta con mejor desempeño de los Sistema DIF Estatales de México.

En materia de seguridad, informó que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas se ubica entre las 7 entidades del país con la menor incidencia delictiva, luego de ubicarse por largos años entre los primeros sitios de violencia en el país. Este cambio pudo lograrse gracias a la implementación de políticas públicas encaminadas a fortalecer a los elementos e instituciones de seguridad, así como su infraestructura y tecnología.

El gobernador pidió recordar las diferencias palpables en su administración, "toca a ustedes recordar cómo estábamos hace cinco años, y cómo estamos ahora en materias tan importantes como la seguridad, los servicios de salud y los proyectos económicos".

Aseguró que su gobierno respeta la legitimidad del gobierno federal, como confía se respete, la del gobierno estatal.

El gobierno que dirijo, reitera su disposición al diálogo y al debate de las ideas, reitera su orgullo por ser parte de la gran nación de todos.

"Pretender que se someta todo un pueblo a los abusos del poder central, queriendo imponer la voluntad de un solo hombre , que desea controlar absolutamente todo, históricamente ha resultado una estrategia contraria a la armonía", expresó.

Advirtió que México no está dispuesto a más abusos de un poder central, que no respete la división de poderes, que no respete las libertades, y que busca desestabilizar gobiernos y tomar decisiones contrarias a la soberanía y libertad de los estados, tratando de pasar por encima de la voluntad de un gobierno legítimo.

En el tema de la pandemia por COVID-19, dijo que el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), colocó a Tamaulipas como la entidad que más programas y acciones ha dirigido a la atención de la emergencia sanitaria. Destacó la inversión de más de 1 mil millones de pesos para infraestructura, equipo e insumos médicos, así como la construcción de 8 Hospitales COVID-19 que permitieron ampliar la capacidad hospitalaria instalada.

En materia energética, García Cabeza de Vaca aseguró que continuará defendiendo las energías limpias, particularmente la eólica, ya que Tamaulipas cuenta con 12 parques en operaciones que producen energía suficiente para más de 3 millones de hogares mexicanos.

El mandatario tamaulipeco estuvo acompañado por su esposa, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, hijas e hijos; así como por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Antonio Cortés Mendoza; los Diputados Federales Fernando Torres Graciano y Jorge Arturo Espadas Galván; los ex Senadores Roberto Gil Zuarch y Javier Lozano Alarcón; además de los gobernadores José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; y Silvano Auroles Conejo, de Michoacán.