Se deslinda Beto Santos de chat donde exhibían a mujeres mixes

Humberto Santos Ramírez, conocido como Beto Santos, aspirante a la candidatura de la diputación local por el partido Morena en el distrito electoral 10 Mixe–Choápam, rechazó haber creado un chat "pornográfico" en donde se difundían imágenes íntimas de mujeres de la región Sierra Norte de Oaxaca y aseguró que todo se trata de una campaña de desprestigio en su contra porque encabeza los resultados de la encuesta interna de su partido.

En conferencia de prensa aseguró que son falsos los delitos de violación, trata de personas y robo de combustible que se le imputan en notas periodísticas de portales estatales y nacionales, pues aseguró que impera la desinformación.

El viernes pasado, se dio a conocer que Beto Santos, operador político y profesor originario de Zacatepec Mixe, busca la candidatura a diputación local por Morena, para el distrito 10, pese a que en marzo de 2020 fue identificado como creador del chat "Sierra XXX" en el cual invitaba a hombres de la región a mandar imágenes de mujeres ayuujk (mixes) con el mensaje "acá sí pueden mandar porno cabrones, sin pedos puro amplio criterio ayuujk, de preferencia paisanas, no españolas porfi", según capturas de pantalla.

Al respecto, el precandidato de Morena sostuvo que se trata de una campaña de desprestigio en su contra que inició hace aproximadamente ocho días en medios nacionales y estatales, precisamente cuando los resultados de las encuestas lo colocan como la mejor opción de su partido para contender por la diputación local del distrito 10, en el proceso electoral en curso.

También adelantó que interpondrá una denuncia penal contra quien resulte responsable de los reiteró, es una campaña mediática, pues él no ha creado ningún chat "pornográfico".

A pregunta expresa sobre si él era el creador del chat o si era parte del mismo, aseguró que "no existe ningún chat que esté dedicado a subir fotos íntimas de mujeres mixes, no existe, no lo hay", lo anterior pese a que el caso ha sido ampliamente documentado.

Además, por dicho chat renunció a su cargo Rolando Vásquez Pérez, entonces jefe del Departamento Normativo del control de plazas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), quien en 2020 confirmó la existencia del chat y aseguró que él fue agregado al mismo. Incluso, el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, reconoció en su momento la existencia del grupo.

Humberto Santos aseguró que no hay ninguna investigación en su contra por el caso e incluso afirmó que no existen mujeres víctimas de dicho chat, lo anterior pese a que se han abierto al menos dos carpetas en contra de quienes resulten responsables en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y al menos una víctima directa quien fue exhibida en el chat y que ha dado a conocer su caso.

"Estoy para dar la cara frente a los medios y a la sociedad para que escuchen también mi versión. Me he presentado también ante las autoridades correspondientes; no hay ninguna investigación o carpeta de investigación en mi contra. He solicitado una intervención ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca", dijo, acompañado de su esposa e hija.

Santos Ramírez afirmó no tener ningún problema que las autoridades investiguen y pidió que se presenten las pruebas de lo que se le acusa, pues manifestó que hay una afectación importante a su imagen, a su entorno familiar, a su esposa e hija, y a su madre, de quien dijo que fue la primera mujer en ser presidenta municipal en la Sierra Mixe; incluso hacia su hermana.

"No vengo a victimizarme, si debo algo, lo tengo que pagar. Pero tampoco es justo que se me condene antes de tiempo; pido pruebas. No puedo pedir disculpas por algo que no hice. No hay ninguna mujer que señale que yo subí una foto o compartí imágenes. Yo no cree ese chat y tampoco estuve en. él", reiteró el aspirante de Morena pese a la existencia de capturas de pantalla, sobre las cuales no señaló que fueran falsas, pero dijo que pueden manipularse para cualquier fin.

Sobre la solicitud de un grupo de mujeres y organizaciones sociales que piden a Morena que no lo postule como candidato, dijo que entiende su postura y pronunciamiento, pero que este surge a partir de información falsa, por lo que están siendo usadas por sus adversarios políticos.

"Esto surge de otras personas y buscan que el movimiento feminista se involucre; el problema es que emiten un pronunciamiento a partir de información falsa. Que sea la autoridad competente la que investigue, me pongo a disposición de las autoridades", declaró.