Conmemoran 215 Aniversario del natalicio de Benito Juárez en Piedras Negras

Autoridades del municipio de Piedras Negras, de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), participaron en la ceremonia cívica en conmemoración del 215 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García, donde se rindieron honores a la bandera, entonaron el himno nacional, colocaron ofrendas florales y realizaron guardias de honor.

Dicha ceremonia fue encabezada por Claudio Mario Bres Garza, presidente municipal de Piedras Negras; el Coronel de Caballería del Estado Mayor Plinio Bonilla Vázquez, comandante del 12vo. Regimiento de Caballería Motorizado; el Mayor de Infantería Daniel Erick González Turrubiate, encargado de la Guarnición Militar de Piedras Negras; y Rogelio Efraín García Flores, Secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras.

El maestro Alejandro Rojas Flores recordó que Benito Juárez García fue un político liberal, de origen zapoteco, nacido en 1806 en Pablo Guelatao de la Jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán en el Estado de Oaxaca, relató que de niño emigró a la Ciudad de Oaxaca, donde estudio leyes, además de referir que entre los años 1846 y 1857 fue varias veces Gobernador de su estado.

También refirió que Juárez García es la figura más relevante de la política nacional, durante la Revolución de Ayutla, la Guerra de la Reforma y la lucha contra el Imperio, considerando los años de 1854 a 1872 la era de Juárez.

El orador señaló que Juárez es inmortal por su pensamiento y obra, lo que acompañó con una recopilación de frases fue presidente de México, en varias ocasiones, tales como: "Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz"

"No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes"; "No se pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrase asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala", "En política la línea recta es la más corta. Aquel que no espera vencer ya está vencido".