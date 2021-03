Padre Zatarain aclara contexto de la fotografía viral con su perrita en misa

El pasado sábado se compartió la fotografía del padre Gerardo Zatarain que se volvió viral a nivel nacional, llegando a programas de grandes televisoras por su amor hacia su mascota.

Tras ser compartida por miles de internautas, el propio padre, quien dirige la Parroquia de Todos los Santos en el Territorio Santos Modelo de Torreón, compartió un mensaje en su cuenta de Facebook para aclarar el contexto de la imagen.

En redes se presumía que Zatarain había declarado previo a la misa que su perrita, Paloma, estaba enferma y viejita, por lo que no podía dejarla sola tanto tiempo.

"Familia !!! Estoy sorprendido de la Foto y nota que está circulando en las redes , aclaro : MI PERRITA , LA PALOMA ,NO ESTÁ ENFERMA NI VIEJITA, ESTÁ ESTRESADA ( ESO DIJE EN MISA ) Y SE SALIÓ DE LA CASA PARROQUIAL E, INMEDIATAMENTE ME BUSCÓ, YA QUE TENEMOS POCO EN ESTA PARROQUIA Y NO SE ACOSTUMBRA A ESTAR SOLA EN ESTE LUGAR NUEVO, ACLARADO EL ASUNTO", escribió.

Mediante la publicación que se realizó en esta casa editora del Siglo de Torreón, diversos usuarios compartieron la captura de su mensaje.

Esta mañana, la nota llegó hasta el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, donde los conductores reaccionaron enternecidos por la viral imagen lagunera.