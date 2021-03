Responde Víctor Trujillo, 'Brozo', a acusaciones de violador, acosador y misógino

Este domingo el comunicador y actor Víctor Trujillo respondió a quienes en redes lo acusaron de violador, acosador y misógino, luego de criticar la candidatura de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero y pronunciarse a favor de la marcha del 8M. "Declaro: no soy violador ni acosador ni misógino. Quienes me conocen en lo personal y lo profesional, lo saben. Interpreto personajes, soy actor", inició su mensaje vía Twitter.

Lo anterior, luego de que los usuarios recordaran el programa "El mañanero", el cual era conducido por "Brozo", personaje de Trujillo.

Tal polémica inició el pasado 8 de marzo, cuando la senadora panista Kenia López Rabadán acompañada de Brozo publicó en su cuenta oficial un video en el que le pide mandar un mensaje a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer.

"A todas, absolutamente a todas porque no hay una que no ame, estaré marchando virtualmente, estaré con ustedes en el corazón si me aceptan y en el alma si me la abren, feliz 8 de marzo, marchen", expresó.

En respuesta, usuarios de la red social compartieron imágenes del programa en el que Brozo era acompañado de la modelo Ingrid Brans con el personaje de "La Reata" y quien portaba diminutos atuendos.

Usuarios lo acusaron de denigrar a la mujer y lo calificaron como machista e incluso misógino.

En su defensa y ante el hecho de que diversos legisladores iniciaran una "campaña" en contra de la ratificación de Salgado Macedonio como candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero, Trujillo señaló:

"Repudio la campaña inquisitoria que pretende diluir la postulación de un presunto violador al gobierno de Guerrero. Gracias siempre".