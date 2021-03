Las fake news en Google

En estos tiempos las vacunas han cobrado mucha importancia, sobre todo las del COVID-19, las cuales dan esperanza de vida y así, poder defenderse en contra de este virus. En la era tecnológica que vivimos, es muy frecuente hablar sobre los virus, donde si a un aparato tecnológico es infectado se le puede ocasionar un daño grave. De igual forma, tenemos una pandemia de las fake news en las redes sociales y plataformas tecnológicas.

En mi opinión, las fake news no están amparadas bajo ningún derecho o principio; por tanto, no le son aplicables fundamentos como la libertad de expresión y de información, porque así de simple y claro, son fake news, no son verdaderas noticias.

En ese tenor, cabe apuntar que la empresa "Google" establece una serie de políticas para que el usuario pueda usar su plataforma Blogger, las que cito textualmente: "pensamos que Blogger contribuye a que haya más información disponible, que promueve un intercambio saludable de opiniones y permite que la gente se conecte. Creemos que el censurar estos contenidos iría contra el espíritu de servicio basado en la libertad de expresión. No obstante, para mantener estos valores, tenemos que frenar los abusos que pongan en peligro nuestra capacidad de prestar este servicio y la libertad de expresión que promueve. Como consecuencia, hay ciertos límites en el tipo de contenido que se pueden alojar en Blogger. Los límites que hemos definido cumplen los requisitos legales y sirven para mejorar el servicio en su conjunto.

Si considera que un blog infringe nuestra política, infórmanos… Nuestra política sobre contenido es importante para garantizar que los usuarios tengan una experiencia positiva. Respeta estas directivas por favor".

Dentro de dichas políticas señaladas por "Google" tenemos entre otras: "Suplantación de identidad: no engañes y confundas a los lectores fingiendo ser otra persona… Actividades ilegales: no utilices Blogger para llevar a cabo o fomentar actividades ilegales o peligrosas… Si lo haces eliminaremos el contenido". Como observamos si se violan las políticas, "Google" puede eliminar el contenido, o en términos prácticos, censurar.

Ahora bien, esta prueba de la vacuna contra las fake news se realizó en un expediente judicial consistente en una demanda por daño moral contra el autor de un blog y el oráculo "Google", la cual surtió efectos, ya que se resolvió en una sentencia definitiva que "Google" es responsable ya que a pesar de tener conocimiento, vía una carta y una averiguación previa, de un blog con el virus de las fake news, y que esto es violatorio de sus políticas, no lo retiró o ni siquiera eliminó su contenido.

A mayor abundamiento en la resolución se indica que Google Inc. incurre en responsabilidad civil tan pronto que se enteró del ilícito y consecuentemente permitió que continuara la publicación y divulgación ilegal en su motor de búsqueda del blog identificado como "Ulrich Richter Morales y sus chingaderas a la patria".

"Por lo que tolerar y permitir la continuidad de publicidad y divulgación ilícita a nivel mundial de los contenidos del blog ilícito en forma injustificada, resulta ilícita y no había justificación de ninguna especie para mantenerla en la red… Los contenidos del blog ilícito rebasan los parámetros constitucionales de derechos humanos, porque no son trabajos periodísticos propiamente, como tampoco información de interés público, pues fueron en contra de la moral y los derechos de los demandantes…" (Pág. 60).

Pero además el oráculo tecnológico no puede dolerse de la aplicación de esta vacuna, porque censurar una fake news no es contrario a derecho, sino al revés, pues cuando se infringen las citadas políticas, "Google" puede censurar dicho blog, retirar su contenido y, por lo tanto, combatir el virus de las fake news, situación que no hizo, sino lo contrario, fue omisa y toleró un blog que daña los derechos de la personalidad de un ciudadano. Bajo ese tenor está en riesgo todo ciudadano.

Así los eventos seguirán dicho proceso en su segunda etapa de la prueba de la vacuna, donde "Google", dolido por la primera prueba que resultó positiva por su falta de cumplimiento a sus propias políticas, apelará a que no se aplique a su buscador bajo ninguna premisa.

En efecto, "Google" ha pretendido acaparar todas las vacunas para que las personas que pudieran ser afectadas por cualquier divulgación que sea ilícita en el motor de búsqueda, no pueda accionar su legítima defensa en contra del oráculo y así, seguir inmune ante el virus de las fake news y, por ende, de cualquier reclamación de los ciudadanos.