¿Quién era Leonel Luna, fallecido exdelegado en Álvaro Obregón?

Aunque siempre sostuvo ser mexicano, "de madre guatemalteca", nunca hubo posibilidad de establecer dónde nació Leonel Luna Estrada, que esta mañana de domingo falleció en el Hospital de Urgencias Xoco, luego de un accidente automovilístico.

Desde mediados del 2013, cuando ocupaba por segunda ocasión el cargo de jefe delegacional en Álvaro Obregón, circuló una presunta copia del acta de nacimiento de ese político.

"Con número de folio 27302799, partida 3565, folio 13, del libro 327-1, donde consta que nació el 6 de julio de 1965 en la ciudad de Guatemala, y es hijo de Leonel Luna Pineda y Hortensia Estrada Escobar", lo cual fue desmentido por el entonces delegado.

En octubre del 2015, recién nombrado presidente de la Comisión de Gobierno de la hoy desaparecida Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Luna Estrada, en conferencia, aclaró que "es un arma que políticos antagónicos sacan cuando la requieren", respondió.

"Mi mamá es guatemalteca. Yo soy mexicano por nacimiento. En algún momento me cuestionaron el origen. Si no fuera mexicano por nacimiento, no hubiera sido jefe delegacional en dos ocasiones, ni diputado local en dos ocasiones", aclaró en aquella ocasión.

Sin embargo, no hay publicación alguna que establezca la fecha y lugar de nacimiento de Luna Estrada, que de ser real que nació el 6 de julio de 1965, como establecía el documento, presuntamente, apócrifo. Este domingo tendría 56 años al fallecer a las 6:59 horas en el Hospital de Urgencia Xoco.

De acuerdo con el portal de Líderes Mexicanos, Leonel Luna "nació (sin mencionar fecha) en la Ciudad de México, donde actualmente vive".

Carrera política inició en el PRD

Mientras que en el portal de la ALDF, en la segunda ocasión que fue designado diputado local, establece que era licenciado en Administración, egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y estuvo casado con Teresa Robles Colín.

Fue dirigente juvenil, participó en algunas organizaciones hasta incorporarse al PRD. Aunque entró al servicio público cuando tenía 21 años y trabajó en el gobierno local y federal –es decir, llevaba 35 años en su carrera política.

"En una época de mi vida me convertí prácticamente en especialista en temas de juventud. Me tocó ser parte del equipo que constituyó el Instituto Mexicano de la Juventud. Luego me especialicé en temas de desarrollo social y administración pública: me considero servidor de carrera", comentó en alguna de las contadas entrevistas que concedió, dado que era muy reservado de hablar de su vida privada.

De igual forma, fue jefe delegacional de Álvaro Obregón en dos ocasiones, la primera vez en el trienio 2006-2009 y luego del 2012-2015. También fue diputado local por el Distrito XVIII en los trienios 2009-2012 y 2015-2018, aunque en esta ocasión el cargo máximo en la ALDF, como fue la presidencia de la Comisión de Gobierno.

Una vez que comenzó la desbandada de militantes perredistas, Luna Estrada anunció el 3 de octubre del 2019 que renunciaba al PRD, para incorporarse al PVEM, donde fue nombrado Coordinador Nacional Electoral del PVEM.

Empero, el 11 septiembre 2020, por diferencias de visión y objetivos llevaron a este partido a tomar la determinación de prescindir de la experiencia del político. Ese día el PVEM anunció que decidió prescindir de la colaboración de Leonel Luna.

Cuando el PAN, PRI y PRD anunciaron su alianza, inicialmente difundieron que Luna Estrada sería su candidato a la alcaldía Álvaro Obregón. Pero a los pocos días, recularon y establecieron que iría como candidato a diputado local del Distrito XVIII, al que en dos ocasiones anteriores representó.

Este domingo, a las 4:20 horas, sufrió un grave percance automovilístico en Rio Churubusco y Biógrafos, colonia El Sifón, Alcaldía Iztapalapa., cuando viajaban en un auto marca Smart, color azul, placas de circulación H66-BBD, el cual impactó contra el muro de contención.

La policía informó que el conductor estaba prensado, por lo minutos después paramédicos lo sacaron aún con vida, "con fractura de rótula de lado izquierdo, así como de tibia y peroné", por lo que lo trasladaron de urgencia al Hospital de Xoco, donde falleció a las 6:59 horas.