Patrulla es grabada 'huyendo' con un manifestante colgando de su capó

El incidente fue grabado en Hollywood cuando varios de manifestantes formaron una cadena humana para bloquear el paso de un grupo de patrullas durante una protesta en conmemoración del asesinato de Breonna Taylor, pero los vehículos policiales aceleraron y provocaron que dos personas terminaran arriba del capó de una de las patrullas.

Uno de los manifestantes logró saltar al asfalto antes de que la patrulla acelerara mientras que el otro quedó colgando del capó mientras el vehículo policial 'huía' de la escena mientras decenas de personas perseguían a la patrulla corriendo.

Sean Carmitchel, un reportero que estaba presente en la protesta, compartió el video del suceso a través de Twitter, en donde luego confirmó que el manifestante que quedó colgando de la patrulla se encontraba bien de salud; sin embargo, se desconoce si fue arrestado por las autoridades.

Good evening everyone! I’ll follow up with lots of footage, but thought I’d lead with this. I’m OTG at a protest in Hollywood, one protestor ended up on a LAPD cruiser while it sped away. I have no updates on that protestor’s safety. pic.twitter.com/uKqyK8B46k