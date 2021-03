Asaltante armado falla en robar un 'Tesla' debido al diseño y funciones del auto

Un hombre publicó en su cuenta de Twitter el momento en el que un hombre armado intentó robarle su auto Tesla pero falló debido a las características técnicas y de diseño de su auto.

El intento de robo ocurrió en Jacksonville, Florida, cuando Draper Younce estaba dentro de su Tesla Model 3 en un estacionamiento de un complejo departamental esperando a un amigo y un hombre armado se acercó a su auto y lo amenazó con su arma de fuego para que saliera y entregara el vehículo.

Younce reveló en redes sociales que el diseño de las manijas de su auto, las cuales son al ras de la carrocería, impidieron que el sospechoso pudiera abrir la puerta del auto, mientras que el 'modo espera', el cual permite que el auto esté inmóvil aún cuando esté en modo 'marcha' hasta que el conductor pise el acelerador, ayudó a que él pudiera acelerar de inmediato.

El asaltante detonó su arma y la bala impactó en la carrocería, por poco hiriendo al conductor.

Draper publicó el video del intento de su asalto en redes sociales, en donde declaró que el diseño y a las funciones del auto fueron fundamentales para que él pudiera escapar. La noticia sobre su intento de robo llegó a llamar la atención del mismo Elon Musk, quien reaccionó en Twitter a la noticia.

Hasta el momento, el sospechoso no ha sido identificado, informó el portal News Channel 8.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Attempted carjacking Tesla! Acceleration, doors and cameras save my life! I got a bullet hole in my car now. I need a bullet prof one <a href="https://twitter.com/elonmusk?ref_src=twsrc%5Etfw">@elonmusk</a> can I trade in? Y’all can do some tests on a M3 ability to take a hollow point! 15 years in the military 8 deployed and shot first in US <a href="https://t.co/O8rnsmDxHC">pic.twitter.com/O8rnsmDxHC</a></p>— Draper Younce (@DraperYounce) <a href="https://twitter.com/DraperYounce/status/1368656744956694531?ref_src=twsrc%5Etfw">March 7, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>