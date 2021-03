La Columna de Rosell

¿Qué tal los equipos de la Liga MX de Orlegi Sports?

En el momento de escribir esta colaboración, Santos Laguna y Atlas están estaban empatados con 18 puntos ocupando el quinto y sexto lugar de la tabla que les da para jugar como locales el partido de reclasificación.

De Santos no es novedad su protagonismo en la Liga por más que se le quiera soslayar, los guerreros son frecuentes animadores de nuestro futbol. Pero lo del rojinegro sí que llama la atención, inició con tres derrotas seguidas, en la cuatro logró su primer punto empatando a cero con los Pumas y anotó su primer gol en la cinco igualando a uno con su hermano lagunero.

Y de ahí vino la inspiración: derrota a los tuzos en Pachuca, gana en la mesa al América, otro empate a cero ahora con Toluca y después tres victorias seguidas, venciendo al Atleti, Bravos y Puebla.

Uno de los responsables de esta buena racha del zorro fue el argentino Luciano Acosta, “Lucho” estaba convertido en el motor de la academia y vino una atractiva oferta de Cincinnati y no de los Rojos si no del futbol club.

Hay que recordar que Acosta llegó al Atlas proveniente del DC United donde jugó cuatro temporadas dejando grandes recuerdos y muy buen cartel.

Llegó la oferta y la directiva rojinegra no lo pensó dos veces, estamos hablando de entre 120 y 150 millones de pesos según trascendió, es decir para pagar sin problemas la multa por quedar en último lugar y sobrados para el penúltimo y antepenúltimo.

Obvio a la afición de la furia no les gusto en lo absoluto, pero “Business are Business my friend” y les cayó de maravilla esta venta.

Para redondear la situación ya sin Acosta el Atlas sacó un triunfo en la difícil cancha de Puebla con un remate de cabeza apareciendo a segundo palo de Aldo Rocha.

No es cualquier cosa, la franja tenía una racha de cinco sin perder y se encontraba sumamente motivado buscando puestos de liguilla directa.

Atlas ya liga ocho sin perder y ya jala las patas a los colchoneros de la huasteca e incluso a los Bravos. Vaya que le tomó tiempo a los rojinegros revertir las rachas negativas en positivas, la paciencia a Diego Cocca ha empezado a justificarse.

Ahora los hermanos están cerca el uno del otro para beneplácito de su dueño, ese era el panorama añorado, ahora con la paulatina apertura de sus respectivos estadios sobre todo el Jalisco, como está jugando el equipo sus directivos anhelan la presencia de su fiel afición para ofrecerles un espectáculo digno.

El otro equipo del grupo Orlegi como ustedes saben es la Jaiba Brava del Tampico Madero, actual campeón defensor y ocupante en este Guardianes 2021 del octavo puesto con tres ganados, tres empatados y tres derrotas.

Tiene doce puntos, el lugar ocho lo obliga a visitar en la muerte súbita y está a un solo punto del séptimo que es Tepatitlán, el séptimo ya juega en casa la reclasificación.

La fórmula y la forma de trabajo de Orlegi Sports comienza a dar resultados, lo ideal para ellos será ver a sus tres equipos en liguilla, complicado, pero al menos todo parece indicar que tendrán al menos el juego de repechaje como mínimo.

Nos da gusto por un equipo tan empático como el Atlas de Guadalajara, que desde años se había significado por ser un oasis de buen futbol, que lamentablemente se ha ido perdiendo en torneos vergonzosos desde que lo compró TV Azteca y ahora con la administración de Orlegi propietaria de la mayoría de las acciones del equipo más tarde que temprano ha empezado a dar signos de vida, de coraje, de amor propio y empieza a ligar partidos sin perder y cosechar puntos que son como pepitas de oro.

De los tres hermanos, tenemos al estable de siempre con el mejor técnico de la Liga, el de tradición, como rico venido a menos pero que conserva los blasones y el abolengo y el hermano menor que juega en la de “Expansión” pero ya enorgullece a sus padres con el actual título. Suerte a los equipos de Orlegi Sports que de alguna manera u otra estamos ligados los medios y la afición de la Comarca Lagunera, ya que en estos tres clubes se encuentra regados futbolistas que la gente apreció y criticó en el Santos, y por supuesto como mejor le vaya al grupo Orlegi mejor obviamente le ira a sus equipos y a sus aficiones