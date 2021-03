Repudian mujeres candidatura de Salgado

Políticas de distintos partidos políticos repudiaron la ratificación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio al Gobierno de Guerrero, a pesar de todos los testimonios de agresiones sexuales contra mujeres y acusaron complicidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena por ignorar, minimizar y rechazar las acusaciones en su contra.

En un comunicado, las mujeres del Partido Acción Nacional repudiaron esta candidatura y dijeron que no dejarán de señalar la complicidad del presidente Andrés Manuel López Obrador al ignorar, minimizar y rechazar las acusaciones en contra de Salgado Macedonio. En la misiva de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena expresan que "el patriarcado ha creado estructuras e inercias que hacen que la justicia les falle a las mujeres. Esto tiene que cambiar…y pronto. Urge crear un sistema judicial eficaz, expedito en favor de las mujeres que garantice la justicia y la verdad".

Ese patriarcado al que se refiere, es justamente avalado por quienes defienden y avalan la candidatura de un presunto violador, con esta candidatura no se hará justicia a las mujeres víctimas de violencia por parte de Salgado Macedonio, no garantizan ni la verdad ni tampoco la justicia, dijeron las panistas.

Recordaron que en México, 99.7% de los delitos de hostigamiento, abuso sexual y violación no se denuncian, y solo 5 de cada 100 denuncias terminan en una sentencia. Es la impunidad lo que reina en nuestro país. Con la ratificación de Salgado Macedonio a la candidatura al gobierno de Guerrero esa impunidad se avala desde el Ejecutivo Federal.

Por su parte, la diputada Martha Tagle de MC, cuestionó a través de su Twitter que "creen que porque haya sido definido Félix Salgado Macedonio en viernes y por la noche, ¿Pasará desapercibido?. Además dijo que "esto es lo que pasa cuando prevalece la impunidad y lo protege un señor desde el Palacio Nacional y se vuelven cínicos".

Adelantó: "No se nos olvida, a las feministas no se nos olvidará...". "La única transformación posible es cuando no haya agresores en el poder, y las feministas no cederemos hasta conseguirlo. #NingunAgresorEnElPoder", aseguró Martha Tagle.

En tanto, la diputada federal de Morena, Lorena Villavicencio se mantuvo firme y dijo que su postura es inamovible, pues no está de acuerdo en la definición que ratifica a Félix Salgado Macedonio como abanderado a Guerrero, pues además de no abordar políticamente, su falta de probidad o de idoneidad, incumpliendo con ello, la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia.

"Se trata de un mensaje que invisibiliza a las víctimas en un país con un grave contexto de violencia hacia las mujeres, que revictimiza a las víctimas y niega su derecho a la Justicia. Quienes tomaron la decisión en Morena, le dan la espalda a las víctimas y a quienes creemos que la impunidad debe ser desterrada. No queremos un país o un partido de agresores intocables. La justicia no se resuelve en las urnas, se hace en los tribunales", dijo Villavicencio a través de varios mensajes en su cuenta de Twitter.

Además, dijo que la popularidad no debe estar por encima de los derechos humanos, "la dignidad y la integridad de ninguna mujer. Convocó a todas mis compañeras legisladoras de Morena, a impulsar mesa de trabajo con especialistas, feministas e instituciones para construir una Política de Estado", posteó la morenista.

PREVÉN LITIGIO CONTRA LÓPEZ OBRADOR

Basilia Castañeda, quien denunció a Félix Salgado Macedonio por el delito de violación, prevé recurrir a instancias internacionales para denunciar al presidente Andrés Manuel López Obrador, al senador Ricardo Monreal y al dirigente de Morena, Mario Delgado, por arropar las aspiraciones del guerrerense.

Así lo dio a conocer el esposo de la víctima, Reinaldo Soria, quien afirmó que Salgado Macedonio pudo retener la candidatura por Guerrero gracias a que ellos tres lo ayudaron.

"Ya los esperábamos, no es ninguna sorpresa que Félix Salgado siga con la candidatura. Cada vez que había alguna deliberación, el presidente lo defendía, y Guerrero es un estado machista, poco les importa si hay mujeres violadas, no es un estado feminista", dijo en entrevista.

"Vamos a buscar algo internacional, donde se les pueda juzgar a Andrés Manuel López Obrador, a Ricardo Monreal y a Mario Delgado, tenemos muchos recortes, videos, donde ellos siempre estuvieron apuntalando a candidatura de Salgado Macedonio, a pesar de las acusaciones".

Aseveró que Basilia teme por su vida, por lo que prácticamente está escondida para evitar una agresión de los seguidores de Salgado Macedonio.

"Vamos a ver qué pasa, nos vamos al exilio político, Basilia no se siente segura; mientras vamos a buscar la forma de denunciarlos".

Por el caso de violación de su esposa, dijo, en Guerrero no son vistos como las víctimas, sino como traidores, porque al denunciar a Salgado Macedonio hay quienes los acusan de estar en contra de López Obrador.

"Ahora nadie nos visita, no nos ven nuestros amigos, estamos aislados, nos ven como los agresores", mencionó.