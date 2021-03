Ese otro intocable de AMLO, el doctor Hugo López-Gatell…

La catástrofe original de López-Gatell ya se ha cuadriplicado.

El próximo jueves se cumplirá un año desde que murió Carlos Hernández. ¿Quién era él? Como en su momento dio a conocer Ciro Gómez Leyva en su noticiero de Imagen Televisión, Carlos era un hombre de 41 años, casado con Adriana Meneses, quien lo ha descrito como un ser inteligente, tenaz, capaz y muy luchador. Rockero y aficionado a los videojuegos, era coleccionista de cervezas, vinos y mezcal. "Era un tipazo", dijo su viuda en una entrevista que presentó Ciro.

Junto a otras 22 mil personas y su esposa, Carlos asistió a un concierto en el Palacio de los Deportes el 3 de marzo de 2020. No eran tiempos de cubrebocas. El uso de la mascarilla no había sido fomentado por el gobierno federal, al contrario, lo desalentaba porque generaba, según el doctor Hugo López-Gatell, "una falsa sensación de seguridad". Sí, eso dijo. Aquel día Carlos y su esposa vieron a Ghost, una banda sueca de rock. Quince días después, Carlos se convirtió en la primera víctima mortal del coronavirus en México.

Un año ya de esa primera tragedia, la de la primera familia mexicana desecha por la pandemia. ¿Cómo estamos ahora, según la escala del doctor López-Gatell? Veamos: el 4 de junio del 2020 afirmó que si llegábamos a 60 mil fallecimientos, sería un "escenario catastrófico", lo cual desdeñó. No me fío del todo de su contabilidad, pero hoy, con las cifras oficiales dadas a conocer hasta la noche de este viernes, el gobierno estima en 214 mil 337 los muertos por COVID-19, a los que hay que sumar 33 mil 641 fallecimientos adicionales que el Inegi contabilizó por la misma causa entre enero y agosto del 2020, y que no estaban incluidos en los datos del gobierno federal. Es decir, que luego de un año, tenemos (hasta hoy)… 247 mil 978 personas muertas por el SARS-CoV-2.

Son casi 248 mil familias mutiladas, como la de Carlos. Eso implica que la catástrofe original de López-Gatell ya se ha cuadriplicado. ¿Cómo le debemos llamar a esta tragedia de un cuarto de millón de personas? ¿Cómo le gustaría describirla en sus memorias al doctor López-Gatell? ¿O todas esas vidas truncadas debemos tomarlas como una fatalidad, como algo inevitable?

¿Cuántos contagios y muertes se hubieran podido evitar si desde mayo, cuando lo recomendó la OMS, el gobierno federal hubiera promovido, sin matices, campañas masivas para el uso del cubrebocas? ¿Cuántas, doctor? Hay cálculos internacionales que hablan de miles (https://bit.ly/2Ok0EvG). Lo más importante es que hoy, y hacia adelante, se podrían evitar más pérdidas, porque esta pandemia, con menos del 3% de la población nacional vacunada, y un ritmo muy lento de vacunación, todavía va para largo en México.

Pero, en lugar de rectificar, ¿qué hizo estos días de confinamiento el doctor López-Gatell? Todavía contagiado de COVID, muy contagioso él, según sus propias palabras luego de volver a salir positivo en un examen, "con carga viral suficientemente alta para ser contagioso", se puso sus chanclas, cogió de la mano y abrazó a su pareja, y se fue a pasear a la Condesa. Por las aceras, en algunos tramos, portaba mascarilla, pero en otros no, porque el señor quería respirar el aire de un parque, sin importarle que sus aerosoles pudieran ser esparcidos y alguien resultara contagiado.

¿Qué le pasa al doctor? ¿Qué tiene? Pensé que la insolencia y el cinismo del gabinete de Enrique Peña Nieto eran insuperables, pero el Presidente y su doctor Hugo, su otro intocable (el primero es el impresentable Félix Salgado Macedonio), los han rebasado. ¿Qué pasaría en cualquier país si el zar anti COVID, contagiado y contagioso, se pusiera sus alpargatas, cogiera un t-shirt, y se largara a pasear a la vista de todos, en uno de los barrios más chic y frecuentados de la capital, y se quitará el cubrebocas de cuando en cuando? En plan macho, de machismo sanitario, solo le faltó escupir al piso. Supongo que ahora sí el Presidente lo removerá del cargo que ostenta. ¿O su doctor forma parte de la generación relevo, de la terna de su relevo político en 2024, ese tema del que habló esta semana? Digo, para ir sabiendo a qué atenerse, ¿No? ¿O usted es fan del doc y votaría por él?