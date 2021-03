Oralia Esparza: educación y cultura

"En el lagunero medio predomina una conceptualización de cultura un tanto cuanto limitada o unívoca, es decir, a la posesión de contenidos académicos (…) y paralela a su vez a una actitud de espectador de las bellas artes...", escribe Oralia Esparza en su libro La cultura en Torreón: Retrospectiva y perspectiva analíticas (Universidad Iberoamericana, 1998), ejemplar que extrae de una de sus bibliotecas, en un mediodía de marzo. Oralia Esparza abre las puertas de su domicilio en la colonia Torreón Jardín. Su persona se compone de amabilidad y conocimiento. Hace pocos días fue homenajeada, junto a la maestra Magda Briones, por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) debido a su trayectoria académica, relevancia cultural e importancia para el desarrollo del feminismo en La Laguna.

ORÍGENES

"Soy hija del Reparto Agrario", dice la maestra Oralia mientras en un sillón de su sala descansa los 77 años que la forman. Al exponer sus raíces, asegura que su padre fue uno de los peones que construyeron el puente sobre el lecho del río Nazas para unir a Torreón y Gómez Palacio, y que también fue muy apegado al general Pedro Rodríguez Triana. Mientras tanto, en esa época, su madre era cortejada por un soldado federal. "Pero mi abuelita era fanática de Francisco I. Madero. No quería que mi mamá anduviera noviando con un soldado de Porfirio Díaz. Entonces imagínate a mi abuelita en burro venirse desde Matamoros hasta Compuertas, que está en la carretera Torreón-San Pedro, a depositar a mi mamá con una comadre para esconderla del soldado".

Con anterioridad, su madre ya había asistido a la academia Hidalgo, entonces el alma máter en Torreón, por lo que tenía conocimientos de taquigrafía. "Yo creo que se aburría de estar encerrada y empezó a dar clases en la noche a la gente analfabeta y ahí conoce a mi papá, porque mi papá se quedaba según en los ranchos donde andaba el general Triana en el Reparto Agrario".

Así, en 1944, la maestra nació en la primera clínica ejidal que Lázaro Cárdenas mandó a construir en San Pedro de las Colonias. Por eso dice que es hija del Reparto. Luego indica que su familia se trasladó al ejido San Francisco, justo a un costado de la autopista Torreón-San Pedro, donde actualmente hay un grupo de pinabetes.

"Mi papá se contagió de las ideas de Cárdenas cuando apenas sabía leer y escribir. Entonces, para que los hijos del Reparto tuvieran escuela, el general Cárdenas les dejó dinero para que hicieran un salón. Mi papá hizo dos salones. La escuela se llamó Benito Juárez".

Recuerda que su tía Elisa, quien era la maestra de San Francisco, asistía a las brigadas culturales de José Vasconcelos. "Le regalaban muchos libros. Entonces mis libros fueron los que Vasconcelos quería que leyéramos: La Iliada, La Odisea, para mí eran como fuentes y muchas cosas que no entendía. Esa fue mi infancia, muy versátil y diversa. Pero sí, con miseria, porque la tierra no es todo".

Luego cursó la secundaria en la escuela Ladislao Covantes de San Pedro de las Colonias. Y aunque entonces las mujeres no tenían inculcado estudiar una carrera universitaria, Oralia Esparza obtuvo una beca y en 1960 se trasladó a Saltillo para estudiar en la Escuela Normal Superior. Fue el despegue de su carrera.

En 1982, maestra Oralia Esparza comenzó a dar clases en el Tecnológico de La Laguna. Su especialidad siempre fue el español, pero también tenía un serio interés por la cultura. Así que comenzó a dar talleres y cursos extraescolares relacionados con las artes, como uno de análisis cinematográfico.

Después, la búsqueda de una beca para su hija le abrió las puertas de la Universidad Iberoamericana, institución de la que se enamoró. "Modifiqué mis horarios en el Tec. Con tal de que mi hija estudiara, entraba a las siete de la mañana al Tec, salía a las dos de la tarde e iba, comía en mi coche y a las tres ya estaba en la Ibero en la tarde".

El flujo de recuerdos no cesa e imágenes de sus visitas a Ibero Santa Fe se dibujan con su voz: "Era una locura, tenían como cinco auditorios. Entraba yo, aunque me bajara de la combi, del metro, de lo que fuera, veía: 'Octavio Paz en el auditorio Villaseñor', 'Karl Apel (uno de los filósofos contemporáneos alemanes) en el auditorio de ingeniería'. No, no, no, yo me enloquecía en la Ibero".

SOBRE EL FEMINISMO

Oralia Esparza ha sido referente para el feminismo en la ciudad. Desde el aula fraguó una lucha motivada por el conocimiento. Cuando las francesas encabezaban movimientos enormes en pro de sus derechos, los ecos que llegaban a México desde Europa escandalizaban al país.

"Era un atrevimiento que empezaras a hablar de ideas de libertad, aunque en el fondo éramos muy lastimadas. ¿Por qué? Porque en el hogar, si el marido quería irse, noviar y gastar el dinero que debería entrar a la familia, ni siquiera le podías decir nada, porque si no te dejaba trabajar, si no completabas para tus hijos, era vivir en la oscuridad y en la secundaridad. Realmente, a raíz del movimiento del '68, tanto en Francia como en México, fue como empezamos a tomar conciencia".

Indica que la primera dama María Esther Zuno de Echeverría fue parteaguas para la causa a nivel nacional. "Se abre el artículo 4o. Constitucional de que los hombres y las mujeres éramos iguales ante la ley, porque había muchas restricciones. Imagínate, en pleno 1982 que me vine a trabajar al Tec, con 16 años de experiencia en la educación federal, ya tenía derecho a un crédito para comprar esta casa. Nada más que el crédito hipotecario era poco dinero y esta casa estaba abandonada (…) Cuando llegó el préstamo, mi exmarido y yo fuimos con el licenciado y me dice muy atento: 'Disculpe, maestra que la haya hecho traer con su marido, pero es que ustedes las mujeres todavía no son sujetos de crédito'. Y tenía que firmar él".

Aquellas condiciones tuvieron consecuencias: señalamientos inconformes y el llamamiento a un cambio que resuena hasta hoy. "Era el grito que hicieron las feministas de aquellos años, de que no estaban consideradas ciudadanas, todo tenía que ser a través del marido. Si eran artistas sus obras no eran consideradas porque tenían que firmarlas otros. Las pintoras expresionistas, las escritoras, hasta las hermanas Brontë se escondieron. Todavía tenemos resabios, sobre todo acá en la parte oscura de la América pobre".

Cuando la UNAM y el Colegio de México abrieron sus programas de género, Oralia aprovechó una beca para tomar un curso en la capital del país. Así se consolidó su pensamiento: el feminismo es un movimiento político donde se tiene que dinamizar lo privado con lo público.

También tomó clases en España con la filósofa Adela Cortina y de ética en Alcalá de Henares. Además, en Estados Unidos estudió filosofía para niños. Estas herramientas reforzaron su virtud educativa y le instó a una enseñanza más integral.

La influencia de Esparza en sus exalumnos es evidente. Comenta que decidía no reprobarlos y emplear métodos de aprendizajes menos tradicionales. Incluso, realizaba reuniones extraescolares y los invitaba a leer a su casa. Antes de la pandemia solía replicar estas reuniones, aunque ya como académica independiente, pues se jubiló hace 14 años.

Interesada en temas como la hermenéutica, Oralia Esparza concluye que la educación no puede prescindir del arte y de la cultura porque son factores que humanizan a las personas. Se necesita una interpretación de la realidad, que a la vez vislumbre lo sensible y proponga ideas ante los cambios del mundo. Esta visión se verá reflejada en su próximo libro: Mi paso por las aulas, donde seleccionará sus mejores ensayos para ver su evolución desde la educación hasta su llegada a la filosofía.