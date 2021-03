Siete buenas series internacionales de ciencia ficción

Programas de ciencia ficción hay muchos, y para fortuna de los fans del género narrativo, gracias a los servicios de plataformas streaming, la oferta internacional está disponible a un clic de distancia.

Estas son varias series de ciencia ficción, de alrededor del mundo, recomendables y listas para ver en Netflix.

Biohackers

El thriller alemán sigue a una estudiante universitaria en busca de develar un secreto que tiene que ver con su familia y que la lleva a una conspiración que involucra a su intrigante profesora.

Dark

Aclamada mundialmente, el programa sabe entretejer con misterio e intriga varias líneas temporales que entrelazan a dos familias, a lo largo de muchos años y alrededor de un evento clave.

Better than us

La serie rusa toma lugar en 2029, donde androides son parte de la vida y realizan actividades cotidianas. La resistencia quiere eliminarlos y la protagonista es un robot buscado por asesinato.

Alice in Borderland

Sigue a Arisu y sus dos compañeros, una vez que son transportados a un universo paralelo, donde comienza una carrera por la supervivencia. Buen humor, acción y un ritmo ágil la hacen memorable.

Osmosis

Ambientada en un futuro distante en Francia, Osmosis es una ‘app’ que empareja a las personas basándose en datos recabados de su mente, cuyo acceso elimina así, toda opción a la privacidad.

Into the Night

El intrigante programa parte de una premisa inusual y sigue a los pasajeros de un avión, que buscan sobrevivir, luego de que la radiación se vuelve letal y la incertidumbre, dentro y fuera, provoca caos.

3%

Brasil presenta una analítica propuesta sobre jóvenes ‘seleccionados’ para formar parte de un grupo privilegiado, hasta que la resistencia se niega a esta forma de control y división de clases.