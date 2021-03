No hay plazo que no se cumpla y para el próximo jueves 25 de marzo el oneroso Instituto Electoral de Coahuila (IEC) deberá tener en sus manos las planillas completas de todos los "suspirantes" a las 38 presidencias municipales de la Provincia de Coahuila. En el caso de Torreón, mientras que el "resucitado" Partido Revolucionario Institucional ya tiene a su candidato, el "mini bien peinado" Román Alberto Cepeda, y lo que queda del Partido Acción Nacional tiene al "carnal" Marcelo Torres Cofiño, el partido de moda, Morena, hace mutis y un día sí y otro también sale hasta de debajo de las piedras un precandidato nuevo. Nuestros subagentes, disfrazados de bote de proteína para moldear los músculos, nos reportan que aunque el ex "hooligan" panista convertido a Morena, Luis Fernando Salazar, gasta y gasta con singular alegría promocionándose en las inestables redes sociales, nomás no ha logrado conseguir el visto bueno.

Todo parece indicar que el dirigente nacional Mario Delgado anda más ocupado en salvar la candidatura del impresentable Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero que en darle "luz verde" a su preocupado amigo, que por cierto fue "ventaneado" en la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador por sus vínculos con el investigado gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Mientras, el partido en Palacio Nacional también está calladito, luego de que le invalidaron la coalición con PT y UDC y no dice cuándo la Comisión Nacional de Encuestas impondrá… Perdón, designará a sus candidatos. Mientras, el que anda muy concentrado en las elecciones, pero de 2024, es el presidente estatal del tricolor, Rigo Fuentes Ávila, quien, fiel al proyecto del exgobernador Rubén Moreira de lograr que el suspirante al Congreso de la Unión Antonio Gutiérrez Jardón gane una elección, sea en esta o cualquiera de las mil que vendrán, ha generado harto ruido al interior del PRI al reclamar la primera regiduría en la planilla a la alcaldía de Torreón, donde busca acomodar al presidente de la Cámara Nacional de Comercio y vocero del GEL, Luis Cuerda Serna, lo que generó el descontento de varios grupos priistas. ************* Mientras que en varios estados del país ya hizo crisis el Plan Nacional de Vacunación para Adultos Mayores, acaparado por la Cuarta Transformación como el gran tesoro electoral que es y que opera a través de los superdelegados del Gobierno federal, así como los mal llamados "Servidores de la Nación", que además de agandallarse las vacunas ya protagonizaron hechos violentos como el acontecido en Oaxaca. En la provincia de Coahuila las cosas van de mal en peor, pues los burócratas federales siguen haciéndoles "fuchi" a las autoridades del estado y los municipios, además de que traen a las personas de un lado para otro, sin respeto ni consideraciones, cambiándoles de hora y lugar. Ante el caos también que genera que los biológicos llegan a cuentagotas y en cantidades mínimas. Por enésima vez, las autoridades de salud de Coahuila ofrecieron la instalación de varios centros de vacunación en amplios sitios abiertos de Torreón y Saltillo, además del personal médico necesario para apoyar con la coordinación al Gobierno federal y avanzar en la inmunización, pues se requieren miles de dosis para proteger a las personas mayores de 60 años, pero mientras los representantes de la 4T sigan viendo en las autoridades de los otros niveles de Gobierno, sobre todo los que son de otros partido, rivales y no aliados para vencer a la funesta pandemia, el sufrido pueblo tendrá que esperar con la paciencia de Job. ************* Los que andan que no los calienta ni el sol son los propietarios de algunos restaurantes bar de Torreón, que desde que se decretó la reactivación económica y les permitieron reabrir sus puertas han tenido que lidiar cada fin de semana con los muchachos de inspección del Subcomité Técnico de Salud de La Laguna, tanto del Gobierno del estado como del Ayuntamiento de Torreón, quienes llegan con lupa a verificar que si la sana distancia, el filtro sanitario, el cumplimiento en el horario de salida de los comensales, lo cual estaría bien, siempre y cuando la ley se aplicara de manera pareja, y no para unos cuantos. Nuestros subagentes, disfrazados de termómetro sin baterías, nos comentan que algunos comerciantes organizados, de esos que sí cumplen, se han dado a la tarea de recorrer algunos bares de la ciudad, sobre todo del sector centro y oriente, para grabar reloj en mano cómo sus propietarios no solo no cumplen con las medidas de la sana distancia, sino que cierran a la hora que se les antoja, curiosamente, sin que los inspectores estatales o municipales los visiten; algunos mal pensados ya hasta andan pensando si no tendrán acciones en los establecimientos que no tocan ni con el pétalo de una multa. ************* Nuestros subagentes, disfrazados de vendedor de fierro de ese que va a parar al "kilo", nos comentan que están poco claras las versiones respecto a las letras metálicas que forman la palabra "Torreón" y que, por denuncia de vecinos, se supo que fueron retiradas de su base en la carretera Torreón-San Pedro a la entrada de la ciudad, donde las colocó hace algunos años el Gobierno del Estado. La información oficial es que se le daría "mantenimiento" a la pintura y refuerzo a las anclas que las sostienen, como si no hubiera otras prioridades. Al menos esa fue la información que, a decir de los subagentes, se sacó de la manga el jefazo de Obras Públicas de Torreón, Tomás Galván Camacho, para justificar el hecho y por cierto a ver si aprovechan para ponerle acentos en los letreros, en ninguno de los dos estados se les da esto. Según las lenguas viperinas, hay dos versiones muy distintas al respecto: una es que las intenciones de don Tomás era darles "una manita" para colocarlas luego en la Plaza Mayor con fines ornamentales; pero la otra es que tuvo que sacar la cara por el director de Mantenimiento Urbano, Antonio Loera, quien mandó a sus subordinados a quitar las letras de acero. Pues más de uno recordó una extraña coincidencia de que allá por abril del 2018 empleados municipales de la entonces Dirección de Servicios Administrativos fueron grabados cuando "retiraban" la malla ciclónica de la barda del aeropuerto Francisco Sarabia en una camioneta con logos del Ayuntamiento, misma unidad que fue fotografiada llevando la malla enrollada que dejó en un negocio de compra de fierro allá por el rumbo de Mieleras. "Casualmente", en ese entonces el jefe de esa dirección era también don Toño Loera. ************* Debido a que sin recato alguno la alcaldesa panista del sufrido municipio de San Pedro, Patricia Grado Falcón, está aprovechando los programas sociales para favorecer únicamente a sus simpatizantes y pintando de azul los postes de luz y semáforos, aunque no funcionen, para promoverse en busca de su reelección y hasta empezó a "pasar la charola" entre los agobiados empresarios del Municipio para financiar su campaña, nuestros subagentes, que deambulan por el Congreso del Estado, nos reportan de la tremenda revolcada que los becarios… Digo, los legisladores le propinaron, con la emisión del punto de acuerdo con carácter de urgente presentado por la fracción parlamentaria del palero Partido Verde Ecologista, para que se investiguen las "travesuras" que desde el 2019 supuestamente realiza la edil y que, por cierto, " bateó" con Morena en el anterior proceso para la elección de diputados locales donde el PAN pasó a ser la tercera fuerza en el estado. Los subagentes comentan que le tienen documentados a doña Paty presuntos hechos de nepotismo, pues cobija en la sagrada nómina a por lo menos 40 parientes de su pareja sentimental. Además, y con denuncia de por medio, se le señala tráfico de influencias y conflicto de intereses, así como presiones para que proveedores del Ayuntamiento se "reporten" en la Tesorería Municipal. Además salieron a relucir la operación de empresas "fantasma" y autorizaciones de licencias de alcoholes, sin los pagos correspondientes. Supuestamente está bastante gordo el expediente que le integraron a la alcaldesa y, como todo, es más fácil que salga en tiempos electorales.