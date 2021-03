La pérdida del PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

De los 163 edificios históricos catalogados por el INAH e INBAL en Torreón, han desaparecido 21 y por lo menos 13 más se encuentran en malas condiciones. Así lo confirma una consulta realizada en la Dirección de Centro Histórico.

Cabe señalar que los edificios desaparecidos corresponden al catálogo del INAH, creado en 1984, entre los que destacan la Jabonera La Unión, la Hilandera la Fe y alrededor de una veintena de casas habitación que se ubicaban en el primer cuadro de la ciudad.

Mientras tanto, la mayoría de los edificios dañados pertenecen al catálogo del INBAL, entre ellos se incluyen el Edificio Blanco (calle Blanco entre Morelos y Matamoros), Edificio Tueme (calle Falcón entre Hidalgo y Juárez), Vecindad de la Ocampo (avenida Ocampo, esquina con Galeana), Casa habitación de González Ortega (calle González Ortega entre Hidalgo y Juárez), Hotel Salvador (avenida Hidalgo entre Valdez Carrillo y Zaragoza), Casa habitación (avenida Juárez entre Comonfort y Francisco I. Madero), Edificio El Combate (avenida Juárez, esquina con Ildefonso Fuentes), Casa habitación (avenida Matamoros entre Galeana y Jiménez), Casa Peña-Tueme (avenida Morelos entre Valdez Carrillo y Zaragoza), Hotel Princesa (avenida Morelos entre Valdez Carrillo y Zaragoza), Casa habitación (avenida Morelos casi esquina con Acuña) y la finca en Valdez Carrilo, entre Matamoros y Allende, de la cual sólo queda la fachada, entre otras.

Hay que recalcar que estos listados no incluyen a todos los edificios centenarios e históricos de la ciudad, tampoco a todos los que han desaparecido. Según el historiador Carlos Castañón, director del Archivo Municipal, Torreón podría haber perdido realmente el 80 por ciento de su patrimonio histórico tangible tan sólo en el centro de la ciudad.

"Dos grandes avenidas de la ciudad, para decir algo, la Juárez y la Hidalgo, perdieron el 80 por ciento de sus edificios históricos. Y no lo comparo con relación al catálogo del INAH, lo comparo con relación a las fotografías que tenemos en el Archivo Municipal. Cuando tú tenías calles completas de edificios preciosos que te daban la identidad de una ciudad ferrocarrilera muy parecida, muy similar a una ciudad norteamericana del Viejo Oeste como El Paso o como San Antonio, Texas".

DESINTERÉS

Uno de los principales obstáculos para mantener en pie estos edificios es el desinterés de sus propietarios particulares. En la ciudad, menciona el historiador Castañón, ha escaseado una cultura por preservar el patrimonio. Se tiene la idea generalizada de que todo lo viejo es desechable.

A esto se agrega que no todos los edificios antiguos de la ciudad están catalogados, por lo que algunos carecen de seguros legales que eviten su demolición.

Tal es el caso de una casona que se ubicaba en avenida Juárez y privada Bucareli, demolida durante esta semana a pesar de que la Dirección de Centro Histórico recomendó a sus propietarios que mantuvieran el inmueble. Sin embargo, al no estar catalogada en ningún listado de edificios históricos, la casa no tuvo ningún seguro que evitara su desaparición. Ante la cuestión de por qué no estaba catalogada, Luis Reyes, director de Centro Histórico, respondió que justo se encontraba en proceso de catalogación cuando los propietarios manifestaron su derecho legal.

REACCIÓN

Ante esta situación, Luis Reyes mencionó que su dependencia busca anexar 45 inmuebles históricos al catálogo municipal (que ya incluye las listas del INAH y del INBAL), y así subir el listado a 200 antes de concluir el año 2021.

Reyes indicó que el proceso de catalogación por parte del INAH es riguroso, ya que se tiene que realizar una investigación para dar con el año exacto de la construcción, así como el nombre del construcctor y la primera familia que la habitó. Por tal motivo, de los 45 edificios localizados se tiene que hacer un filtro para elegir cuáles de estos inmuebles se podrían catalogar con más rapidez.

Entre los edificios que se busca proteger, destaca una casona centenaria ubicada en la colonia La Fe, justo sobre el Sistema Vial Alianza en el Sector Poniente. También se pretende anexar dos chalets en Donato Guerra (entre Escobedo y Bravo), así como otras edificaciones de ladrillo sobre la Donato Guerra (entre Corregidora y Bravo), además de otra edificación en esa misma calle entre Guerrero y Victoria.

Por último, Reyes mencionó que más allá de restaurar o catalogar edificios antiguos, lo que se pretende es preservar la historia de la ciudad que se alberga en estos inmuebles.