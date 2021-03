Recolector de basura es atacado por tres hombres y terminó siendo despojado de su teléfono celular

El suceso ocurrió en Nueva York, Estados Unidos, cuando un recolector de basura de 42 años de edad estaba trabajando junto con un compañero a poco antes de las 2 de la mañana y fue emboscado por tres hombres armados con un bate de beisbol y un palo de golf que arribaron al lugar en un auto conducido por un cuarto involucrado.

Los sospechosos golpearon al recolector de basura mientras que su compañero fue amenazado pero resultó herido luego de que intentó intervenir para salvar a su colega. Luego de unos cuantos segundos, los criminales se retiraron del lugar, robando el teléfono celular de la víctima en el proceso.

El portal New York Post reportó que el recolector de basura había discutido con dos mujeres previo al ataque; sin embargo se desconoce si aquel evento está correlacionado con la emboscada por parte de los tres sospechosos, quienes aún no han sido identificados por las autoridades.

WANTED for ROBBERY: On 3/10 at 1:40AM near Milford St and Pitkin Av in @NYPD75Pct two @NYCSanitation workers were robbed and struck with a bat and golf club. The male perpetrators then fled in a Red Chrysler 300. Have info? Call us #800577TIPS. It’s ANONYMOUS. pic.twitter.com/SptyapKRBK