Difunden video de migrantes cruzando la frontera en el río Bravo

El congresista Henry Cuellar, subió a Twitter un video donde se muestra a los migrantes esperando turno para ser trasladados en una lancha inflable.

Un hombre, que cubre su rostro con un pasamontañas, se encarga de llevar la lancha desde el lado mexicano hasta llegar a las márgenes del río en el borde americano.

La primera lancha que llega al lado americano, transporta a mujeres y niños.

Al llegar, son recibidos por algunos hombres de quienes no se muestra el rostro, bromean con quien traslada al grupo de personas.

Al bajar a la totalidad de los migrantes, se les informa que se dirijan a una camioneta que ya los espera.

El hombre regresa al lado mexicano, mientras que le informan que las personas serán trasladadas a "la estación", sin precisar el lugar exacto.

We have to understand and address the “push” and “pull” factors that lead migrants to the U.S. pic.twitter.com/NpMx5WagFg