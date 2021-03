Películas que cuentan eventos históricos, reescribiendo lo que realmente sucedió

La creativa narrativa de las películas permiten jugar como muchas formas de contar una historia, incluso cuando se trata de eventos de la vida real, que, construyendo en ficción, no relatan siempre ‘tal cual sucedieron’, sino acomodando eso ‘de la mejor manera’ para funcionar el pantalla de manera creativa y propositiva.

Estas son algunas películas que, aunque retratan eventos históricos, reescriben esas historias y cambian los eventos de como realmente sucedieron, a algo totalmente diferente. Los resultados son interesantes.

Inglourious Basterds

Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, en este relato unos soldados judíos americanos y una familia de refugiados encuentran su venganza al matar a Hitler y derrocar el régimen Nazi, algo que, en la vida real, no sucedió tal cual así. La guerra terminó pero diferente y varios años después.

300

Dirigida por Zack Snyder, la cinta se toma bastante libertades creativas respecto a la guerra entre persas y espartanos, haciéndola ver como toda una batalla épica llena de guerreros casi dioses y un armamento imparable. La batalla sucedió, que fuera así, casi seguro que nada que ver.

X-Men: First Class

Colocando a los mutantes dentro de la historia cronológica del mundo como lo conocemos, plantea la ‘posibilidad’ de que la ‘crisis de los misiles de Cuba’, hecho que ocurrió en la década de 1960, haya sido obra de estos personajes de los cómics. Sobra decir que los mutantes no existen en la vida real.

The Good Dinosaur

Esta película animada de Pixar propone como premisa una realidad alterna, en que el meteorito que acabó con los dinosaurios, no cayó finalmente en la Tierra, permitiendo a los animales vivir y evolucionar, incluso hablar, hasta convivir gracias a esto con el hombre y forjando así una amistad.

Shakespeare In Love

Mucho se ha debatido sobre el verdadero autor de las obras firmadas bajo la pluma de William Shakespeare, pero esta cinta en específico, propone que el dramaturgo trazó ‘Romeo y Julieta’ a partir de un romance en carne propia. Más ficción que realidad, al menos plantea bien su contexto.

Once Upon A Time In Hollywood

Quentin Tarantino presenta, una vez más, una película que toma un evento real y lo modifica radicalmente. En este caso, la tragedia de la actriz Sharon Tate, asesinada por un culto que, en la cinta, no llega a matarla dado que éstos chicos se topan con un actor y su doble de acción, y mueren.