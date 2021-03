Mujer no se detiene de robar, incluso cuando se le va cayendo la ropa

La grabación, que sucedió durante el día, fue tomada por la cámara de seguridad del timbre de esta casa. La escena sucedió en la ciudad de Houston y la caja que la mujer se roba contiene un vestido de la tienda departamental exclusiva de Nordstrom, recoge el New York Post.

"Claramente estaba teniendo un problema de vestuario en la parte de arriba", dijo a Fox News el agente del Precinto 1 del condado de Harris, Alan Rosen.

"Tenemos algunos sospechosos en mente. Tenemos una visión bastante clara del vehículo y de la persona”, agregó.

