Médico le receta a anciana ‘dar abrazos’ luego de ser vacunada contra COVID

"Se le permite abrazar a su nieta", escribió el médico de familia en una nota de prescripción oficial, según dijo Jessica, la hija de Evelyn Shaw, de 81 años y que vive en el Bronx, en Nueva York.

La publicación de la receta en Twitter rápidamente se hizo viral. Jessica agrega que fue el "primer abrazo que tuvo en un año" después de seguir estrictamente las advertencias de distanciamiento social. "¡Gracias a todos los científicos y médicos que hicieron que esto sucediera!", agrega, detalla el New York Post.

El tuit incluye también un video de Evelyn abrazando a su nieto. "Desde marzo pasado, nadie ha abrazado [a Evelyn], y ella [no permitiría] que nadie la abrazara", comenta por su parte Laura Shaw Frank, la otra hija de la anciana.

Frank y Ateret, nieta de Evenly, consiguieron la nota del médico para convencer a la mujer de que por fin era seguro que la volvieran a tocar.

First hug she’s had in a year. Thank you to all the scientists and doctors who made this happen! pic.twitter.com/puvJlJpDoy