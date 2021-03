Gigantes convalecientes

Manchester United y AC Milán protagonizaron el duelo de la jornada en la ida de los octavos de final de la Europa League. Por redes, ex jugadores como Rio Ferdinand compartían grandes recuerdos fotográficos de duelos entre estos dos históricos, pero todos tenían algo en común: el balón tenía estrellas.

La semana golpeó fuerte el martes con la eliminación de la Juventus ante el Porto. El miércoles, Messi y el Barcelona lo intentaron, pero no les alcanzó en París. Y ayer, jueves, en un duelo de diablos en el Teatro de los Sueños, la eliminatoria quedó más abierta que nunca sobre el final del juego.

Tal vez aún no lo queramos aceptar. O simplemente no nos demos cuenta. Pero estamos viviendo una transición real, una etapa que muy pronto concluirá. Sí, hablo de Messi y Cristiano, que desde hace más de una década no tendrán presencia en los cuartos de final de la Champions. De Mbappé y Haaland, que están que se comen el mundo. Pero también es el momento del Manchester City y del PSG. Es ahora o nunca. Difícilmente coincidirá otra etapa donde grandes como Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Milán o Manchester United no estén metidos de lleno en la disputa por la orejona.

Y sí, aquí hemos hablado anteriormente de lo que significa jugar los jueves para equipos del calibre de los Red Devils o los Rossoneros. No pertenecen a la Europa League y no se pueden dar el lujo de seguir volviendo a ese torneo para salvar una temporada que queda exhibida por la falta de continuidad en el campeonato doméstico. Necesitan un proyecto serio, sólido y que tenga cimientos fuertes de cara al futuro. Hace más de 10 años que vimos a estos dos levantar su última Champions.

SEGUNDO TIEMPO

Y aunque las transiciones sean complicadas, el manejo directivo es el que menos se cuestiona y el que a su vez, tiene un impacto trascendental en los resultados que se obtienen en la cancha. Por ejemplo, después de Ferguson, el United ha sufrido demasiado. Y aunque el propio Sir Alex siga participando en las entrañas del club, la realidad es que no parece que haya un plan a futuro. A diferencia de hace años, probablemente si un futbolista importante quiera ir a Manchester será para vestir de azul.

Y hasta el momento, en lo que respecta a la Premier League y al heroico triunfo del fin de semana pasado en el derbi de Manchester, los rojos pueden tener un espejismo. Cierto, segundos de la liga, pero no realmente por mérito propio, sino por lo que han dejado de hacer equipos como Liverpool, Chelsea, Tottenham y Arsenal: todos ellos peligrando su participación para la próxima Champions.

Lo rescatable para los de Old Trafford es que han apostado y ganado con la cantera y jugadores jóvenes, como McTominay, an-Bissaka, Greenwood, James o Diallo. Y de momento se han compenetrado bien con un delantero experimentado como Cavani, el cual según rumores, dejaría de jugar en Europa el próximo verano. ¿Será que ahora sí es el escenario para recibir a Cristiano y a Messi en la Premier League?

TIEMPO EXTRA

Este fue el primer encuentro oficial entre Manchester United y AC Milán que no es por la Champions League, o anteriormente Copa de Europa. Bajo ese formato se llegaron a enfrentar hasta en seis ocasiones solamente por semifinales.

Oscar Parra Silva // [email protected]