Orgullosamente Mujer

Mi texto del día de hoy será un texto corto pero profundo debido a su importancia a nivel personal.

Hoy tengo sentimientos encontrados, por un lado, siento mas orgullo que nunca por el hecho de haber nacido siendo mujer. Ese ser capaz de crear vida, en mi caso fui capaz de darles la vida a dos mujeres extraordinarias de las que no siento mas que amor, empatía, orgullo y un hambre de protección hacia ellas que me atrevo a decir que si un hombre algún día se atreviera a tocarles un pelo, no se lo que haría con tal de defenderlas;

Me considero, como todas las mujeres que me rodean, un ser tan complejo, tan fuerte, tan hermoso e inteligente, del cual los hombres se sienten por momentos tan profundamente amenazados que a veces los lleva a maltratarnos de tal manera que en vez de hombres parecieran animales irracionales, animales y no seres humanos pensantes y con sentimientos. ¿Y de qué otra manera podemos llamar a esos seres que por poseer mas fuerza física se aprovechan de su condición para maltratar a mujeres incapaces de defenderse? Yo a eso le llamo Cobardía y no hay nada que yo desprecie mas en el mundo que a un cobarde.

A veces me pregunto: ¿Cómo podemos las mujeres ser tan poderosas y a la vez tan frágiles?

Esta semana se conmemora el día internacional de la mujer, semana en la que pedimos:

Ser libres, porque valientes ya somos, solo nos falta la libertad de ser y hacer lo que nos venga en gana sin que se nos juzgue y sin que se nos castigue por como actuamos, caminamos o por como nos vestimos.

No tener miedo, de Salir a la calle o de que alguna de nuestras amigas, hijas hermanas, mamá o cualquier otra mujer cercana o lejana, salga a la calle y no saber si va a regresar o no.

Que se nos respete, por el hecho de ser seres humanos igual que todos, que se nos den los mismos derechos, así como las mismas oportunidades, pues no somos menos que los hombres, es más, muchas veces somos infinitamente mas inteligentes y no somos valoradas.

Que no se olvide que vivimos en un país en el que 10 mujeres al día son asesinadas, 49 mujeres al día son abusadas sexualmente, diariamente se hacen mas de 25 denuncias POR HORA por violencia familiar y que vivimos en un país en el que desgraciadamente estar viva es cuestión de SUERTE pues un violador puede llegar a ser gobernador, pero a una mujer muchas veces ni siquiera la escuchan para levantar una denuncia.

Por eso mi mensaje a todas las mujeres, niñas y adolescentes que hoy me están leyendo les pido que siempre se sientan orgullosas de ser mujeres, pues es el regalo mas grande que la vida les dio, pero ante todo les aconsejo lo siguiente:

Estudia, lee y trabaja mucho, desarróllate profesionalmente, se económicamente independiente para que así cuando seas grande y seas lo que tú quieres puedas encontrar con quien compartir tu felicidad, pero jamás podrán retenerte, controlarte o limitarte, por nada en el mundo y a eso se le llama libertad.

Feliz día de la mujer.

Te invitamos a inscribirte en nuestra página www.vibremospositivo.com para darte más información de nuestro movimiento y seguirnos en Instagram como jorge_lpz, vibremos_positivo2020 , y adrajamim. Ya tenemos nuestro podcast en Spotify con episodios nuevos cada viernes.